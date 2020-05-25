Додано: Вів 26 тра, 2020 12:17

Alfa_Bank



приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX