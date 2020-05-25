приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )
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приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )
так там по результату ввода позывного :
Сервер предприятия Альфа-Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
зато есть и "АЛЬФА Такси" для разных городов и ГУИ такой-же. Видать Приват нахомутал
Востаннє редагувалось Skiw в Вів 26 тра, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )
так там по результату ввода позывного :
Сервер предприятия Альфа-Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
я у этого чучела в чате спрашиваю, но оно настаивает, что мне нужэно узнать Позывной в Альфе )))
я ему говорю ... мол я щас пошел пополнить карту Привта в Терминал Альфа Банка ... там указано введите свой позывной в Привате ... говорю ему - сообщите мне мой Позывной в ПриватБанке коль вы считаете что Позывной это банковский атрибут ... так этот де*** зарегил заву, что мне долдны сегоня перезвонить и сообщить мой позывной в Привате )))
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Striker написав:Alfa_Bank Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать? Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
Striker, добрый день. Можно закрыть сейчас. Обратитесь в КЦ, Чат, Отделение и подайте запрос на закрытие.