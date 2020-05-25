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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8610861186128613>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:16

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  lel написав:Без платы за обслуживание, без условий?

Все тарифы ПУ White будут действовать. Если не выполнены условия - будет плата за Пакет.
То есть пакет Комфорт ФГВФО закрывают? У него были свои тарифы и условия. Условия White значительно хуже.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:17

Alfa_Bank

приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:19

  Striker написав:Stringer
Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.

Забирайте фаст и оформляйте один гривневый вайт, представитель ведь написала, что валютные карты будут работать в прежнем тарифе до конца срока
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:21

Alfa_Bank, а по ФастКартам никаких изменений нет, они продолжают работать параллельно с ПУшками, и новыми и старыми?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )


так там по результату ввода позывного :
Сервер предприятия Альфа-Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.

:)

зато есть и "АЛЬФА Такси" для разных городов и ГУИ такой-же. Видать Приват нахомутал
Востаннє редагувалось Skiw в Вів 26 тра, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:23

  Stringer написав:Забирайте фаст и оформляйте один гривневый вайт, представитель ведь написала, что валютные карты будут работать в прежнем тарифе до конца срока

Это никак не отменяет плату абонки в 25 грн. На 10 грн я был согласен, на 25 грн нет. Валютные без пакетной не нужны, смысла в них тогда никакого.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:25

  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

приват ответил, чтоб я узнал у Альфы ... де*** ... походу это служба Альфа-Такси ... а эти криворуки обозвали Альфа-Банк ... Позывной - это идентификатор тока у таксистов ... но Приват это позиционирует как договорной платеж с Альфа-Банком ... на лицо мошеничество - позиционирование пополнения карты Альфы, но это не альфа ... куда смотритваша доблестная служба безопасности? )


так там по результату ввода позывного :
Сервер предприятия Альфа-Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.

:)


я у этого чучела в чате спрашиваю, но оно настаивает, что мне нужэно узнать Позывной в Альфе )))

я ему говорю ... мол я щас пошел пополнить карту Привта в Терминал Альфа Банка ... там указано введите свой позывной в Привате ... говорю ему - сообщите мне мой Позывной в ПриватБанке коль вы считаете что Позывной это банковский атрибут ... так этот де*** зарегил заву, что мне долдны сегоня перезвонить и сообщить мой позывной в Привате )))
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:28

  Striker написав:Alfa_Bank
Здравствуйте. Могу ли я как-то дистанционно отказаться (расторгнуть договор) от заказанных ранее, но ещё не полученных Fast Card? В связи с последними изменениями, думаю отказаться от этих карт, так как я жадный и платить 25 грн в месяц, а не 10 грн, как было раньше, не хочу. Или нужно ехать в отделение получать и сразу закрывать?
Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.

Striker, добрый день. Можно закрыть сейчас. Обратитесь в КЦ, Чат, Отделение и подайте запрос на закрытие.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:29

  lel написав:
Alfa_Bank написав:
  lel написав:Без платы за обслуживание, без условий?

Все тарифы ПУ White будут действовать. Если не выполнены условия - будет плата за Пакет.
То есть пакет Комфорт ФГВФО закрывают? У него были свои тарифы и условия. Условия White значительно хуже.

Комфорт ФГВФО переходит в White.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:30

приват все таки посылает в Альфу узнавать свой Позывной )

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