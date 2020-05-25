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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8611861286138614>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:37

  clientage написав:Alfa_Bank, а по ФастКартам никаких изменений нет, они продолжают работать параллельно с ПУшками, и новыми и старыми?

Да. Но при желании, их можно перевыпустить на новые ПУ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:46

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо вийде термін валютної, то гривнева теж буде перевипущена в новий Пакет. Комфорт, Ультра автоматично перевипускаються на White, Платинум Блек та Блек + на Black. По бажанню клієнта можна обрати будь-який інший з трьох Пакетів.


Есть предложение в пакет Graphite для бесплатности добавить "покупки
від 100 штук". Передайте пожалуйста разработчикам.

Вааще с кол-ом покупок Алка-шутница переборщила, кажись
Как по мне реально сделать 10..15 покупок в месяц, остальное уже явно будет накрутками.
Непонятно зачем Алке подобное поощрять :(
В месяце 20..22 рабочих дня, эт шоо, каждый день реально за яйцом заходить в АТБ, особенно с Блэком в кармане? :mrgreen:
Сумма покупок из месяца в месяц по 10..15К уже показывает состоятельность клиента, правда не знают нужна ли ему для этого Инфиня :wink:
Предлагаю Альфе еще разок перетрясти ПУшки и сделать шото наподобие следующего:
Вайт - 50К/2500/10
Блэк - 200К/10К/12
Графин - 250К/15К/15
А тот свой Графит хай в А-Клюб отправляет, здесь он ток место занимает у талбице :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:06

  Alfa_Bank написав:mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.

Правильно ли я понял, что если у меня гривневая основная карта заканчивается в 21 году, а дополнительные валютные в 24, то я могу уже сейчас перевыпустить пакет, но оставить одну или две валютные карты до конца срока действия с прежним тарифом. То есть буду юзать некоторое время 2 пакета ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.

Правильно ли я понял, что если у меня гривневая основная карта заканчивается в 21 году, а дополнительные валютные в 24, то я могу уже сейчас перевыпустить пакет, но оставить одну или две валютные карты до конца срока действия с прежним тарифом. То есть буду юзать некоторое время 2 пакета ?

Да, правильно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:15

  Alfa_Bank написав:Striker, добрый день. Можно закрыть сейчас. Обратитесь в КЦ, Чат, Отделение и подайте запрос на закрытие.

Спасибо, закрыл через чат.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:18

До представниці:
Якщо за "старий" Black 30 квітня п.р. була списана плата за річне обслуговування 200 гривень, то:
а) в 2021 році мені потрібно перейти на "новий" Black до 31 березня чи до 30 квітня аби уникнути списання чергових 200 гривень за річне обслуговування?
б) в місяці перехода мені потрібно буде зробити 12 операцій за "старий" Black, 25 за "новий"Black чи 12 + 25 за обидва?.
Дякую
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Любой перевыпуск по утере/краже и т.д. требует изменения ПУ. Перевыпуск карт на тарифы старого пакета услуг невозможен. Если нужен перевыпуск гривневой карты - будет смена ПУ для гривны, остальные счета на старых условиях. Перевыпуск одного валютного счета - смена ПУ для гривны и валютного счета. Если есть второй валютный - по нему остаются старые условия. Основной счет в гривне на новый ПУ перевыпускается обязательно.


тобто карти поступово будуть переходити з старого пакета на новий по мірі закінчення їх строку дії?
і буде ситуація коли у клієнта діє одночасно два пакета?

mephala, доброго дня. Клієнт може залишити кілька рахунків в старому Пакеті (вони будуть на старих тарифах до закінчення терміну дії картки). Але гривнева основна картка переходить в новий ПУ обов'язково.


Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:41

  clientage написав:
  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо вийде термін валютної, то гривнева теж буде перевипущена в новий Пакет. Комфорт, Ультра автоматично перевипускаються на White, Платинум Блек та Блек + на Black. По бажанню клієнта можна обрати будь-який інший з трьох Пакетів.


Есть предложение в пакет Graphite для бесплатности добавить "покупки
від 100 штук". Передайте пожалуйста разработчикам.

Вааще с кол-ом покупок Алка-шутница переборщила, кажись
Как по мне реально сделать 10..15 покупок в месяц, остальное уже явно будет накрутками.
Непонятно зачем Алке подобное поощрять :(
В месяце 20..22 рабочих дня, эт шоо, каждый день реально за яйцом заходить в АТБ, особенно с Блэком в кармане? :mrgreen:
Сумма покупок из месяца в месяц по 10..15К уже показывает состоятельность клиента, правда не знают нужна ли ему для этого Инфиня :wink:
Предлагаю Альфе еще разок перетрясти ПУшки и сделать шото наподобие следующего:
Вайт - 50К/2500/10
Блэк - 200К/10К/12
Графин - 250К/15К/15
А тот свой Графит хай в А-Клюб отправляет, здесь он ток место занимает у талбице :idea:

Підтримую, колего!
Я вже й ванільного цукру накупив, і розпушувача, і моркви поштучно, навіть часнику в АТБ. Тільки видихнув, що ввели полегшення з врахуванням по авторизації та відображенням кількості покупок, і от оп'ять покращення...

Зменшіть кількість покупок, і депо запхніть під фонд, бо ані старий, ані новий Альфа Блек точно не вартує понадфондового ризику!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:41

  Solar_simfi написав:До представниці:
Якщо за "старий" Black 30 квітня п.р. була списана плата за річне обслуговування 200 гривень, то:
а) в 2021 році мені потрібно перейти на "новий" Black до 31 березня чи до 30 квітня аби уникнути списання чергових 200 гривень за річне обслуговування?
б) в місяці перехода мені потрібно буде зробити 12 операцій за "старий" Black, 25 за "новий"Black чи 12 + 25 за обидва?.
Дякую

Solar_simfi, доброго дня. Річна плата списується в останній робочий день місяця, в якому була замовленна картка. Вам до цього дня необхідно замовити пепевипуск, отримати та активувати нову картку. В місяці переходу необхідно робити операції по новому тарифу.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45

  Kevin написав:Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?

Уточняю.
Alfa_Bank
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