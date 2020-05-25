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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8611861286138614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:07

  kreuz написав:Зменшіть кількість покупок, і депо запхніть під фонд, бо ані старий, ані новий Альфа Блек точно не вартує понадфондового ризику!


так никто же не заставляет делать покупки или деньги размещать. можно просто абонку заплатить :wink:
mephala
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 07.04.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:09

mephala это не наши методы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:12

  Kevin написав:Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?


до августа месяца четвертый счет будет открывать в рамках старого пакета. после августа вам просто не дадут открыть. если я прально понял.
а вообще вопрос интересный. если сделать две гривневых карты к двум гривневым счетам и есть валютный счет с валютной картой на комфорте то при переходе валютной карты в новый пакет (раньше всех карта заканчивается) какой гривневый счет потащится в новый пакет автоматом?
mephala
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 07.04.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:15

  mephala написав:
  Kevin написав:Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?


вы же четвертый счет будете открывать в рамках старого пакета. как он откроется в новом?
а вообще вопрос интересный. если сделать две гривневых карты к двум гривневым счетам и есть валютный счет с валютной картой на комфорте то при переходе валютной карты в новый пакет (раньше всех карта заканчивается) какой гривневый счет потащится в новый пакет автоматом?

Потащится основной гривневый счет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8726
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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  #<1 ... 8611861286138614
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