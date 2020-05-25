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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:07
kreuz написав:
Зменшіть кількість покупок, і депо запхніть під фонд, бо ані старий, ані новий Альфа Блек точно не вартує понадфондового ризику!
так никто же не заставляет делать покупки или деньги размещать. можно просто абонку заплатить
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mephala
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:09
mephala
это не наши методы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:12
Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
до августа месяца четвертый счет будет открывать в рамках старого пакета. после августа вам просто не дадут открыть. если я прально понял.
а вообще вопрос интересный. если сделать две гривневых карты к двум гривневым счетам и есть валютный счет с валютной картой на комфорте то при переходе валютной карты в новый пакет (раньше всех карта заканчивается) какой гривневый счет потащится в новый пакет автоматом?
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mephala
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:15
mephala написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
вы же четвертый счет будете открывать в рамках старого пакета. как он откроется в новом?
а вообще вопрос интересный. если сделать две гривневых карты к двум гривневым счетам и есть валютный счет с валютной картой на комфорте то при переходе валютной карты в новый пакет (раньше всех карта заканчивается) какой гривневый счет потащится в новый пакет автоматом?
Потащится основной гривневый счет.
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