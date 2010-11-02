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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8613861486158616>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.

Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:46

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.

Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный? :shock:

Тарифы по МАБ и Мобайлу идентичны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.

в разделе "Пакети послуг" нет ссылки на полные тарифы :mrgreen:
исправляйте :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.

Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный? :shock:

Тарифы по МАБ и Мобайлу идентичны.

У вас в ДКБО НЕТ упоминания Мабайла!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04

  Kalgan написав:в разделе "Пакети послуг" нет ссылки на полные тарифы :mrgreen:
исправляйте :D

Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:12

  clientage написав:У вас в ДКБО НЕТ упоминания Мабайла!

1.2. У відповідності до умов цього Додатку № 8 Банк надає Користувачу доступ до Системи Інтернет-сервісу
«My Alfa-bank» (надалі – Система) з російськомовним або україномовним інтерфейсом та забезпечує її подальше
обслуговування та функціонування. Для цього, Користувачу надається: (1) доступ до спеціального Інтернет
ресурсу Банка, який забезпечує дану послугу та знаходиться на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за
посиланням https://alfabank.ua, (2) можливість встановити на свій смартфон/планшет/інший мобільний пристрій
під керівництвом операційної системи Android або IOS (надалі разом – мобільний пристрій) відповідний
мобільний додаток (Alfa-Mobile Ukraine), а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних
пристроїв складовою частиною Системи, а також (3) можливість скористатись (в т.ч. за допомогою мобільних
пристроїв) окремо визначеним цим Додатком №8 набором послуг шляхом використання Мессенджерів, під
якими розуміються комп‘ютерні програми/сервіси «Telegram», «Viber» та «Facebook messenger».
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:17

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:в разделе "Пакети послуг" нет ссылки на полные тарифы :mrgreen:
исправляйте :D

Полные тарифы МАБ или новых ПУ?

Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:27

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:в разделе "Пакети послуг" нет ссылки на полные тарифы :mrgreen:
исправляйте :D

Полные тарифы МАБ или новых ПУ?

Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.

Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:30

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних пристроїв складовою частиною Системи

Дякую
Т.е. Мобайл преподносится как составная часть МАБа и для Мобайла действуют все Тарифы и Регламенты МАБа. Ок :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:34

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних пристроїв складовою частиною Системи

Дякую
Т.е. Мобайл преподносится как составная часть МАБа и для Мобайла действуют все Тарифы и Регламенты МАБа. Ок :(

Тарифы одни и те же. Сроки обработки платежей могут отличаться :roll:
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