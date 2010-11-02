Альфа-Банк
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:41
Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:46
clientage написав: Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный?
Тарифы по МАБ и Мобайлу идентичны.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58
Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
в разделе "
Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Kalgan
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Ну понятно, шо навели порядок в Тарифах по МАБу и сделали единое место, де они живут
А де Тарифы по Мобайлу, де упоминание как он соотносится с МАБом?
Мобайл у вас шоли нелегальный?
Тарифы по МАБ и Мобайлу идентичны.
У вас в ДКБО НЕТ упоминания Мабайла!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04
Kalgan написав:
в разделе "
Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
Alfa_Bank
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:12
clientage написав:
У вас в ДКБО НЕТ упоминания Мабайла!
1.2. У відповідності до умов цього Додатку № 8 Банк надає Користувачу доступ до Системи Інтернет-сервісу
«My Alfa-bank» (надалі – Система) з російськомовним або україномовним інтерфейсом та забезпечує її подальше
обслуговування та функціонування. Для цього, Користувачу надається: (1) доступ до спеціального Інтернет
ресурсу Банка, який забезпечує дану послугу та знаходиться на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за
посиланням
https://alfabank.ua
,
(2) можливість встановити на свій смартфон/планшет/інший мобільний пристрій під керівництвом операційної системи Android або IOS (надалі разом – мобільний пристрій) відповідний мобільний додаток (Alfa-Mobile Ukraine), а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних пристроїв складовою частиною Системи
, а також (3) можливість скористатись (в т.ч. за допомогою мобільних
пристроїв) окремо визначеним цим Додатком №8 набором послуг шляхом використання Мессенджерів, під
якими розуміються комп‘ютерні програми/сервіси «Telegram», «Viber» та «Facebook messenger».
Alfa_Bank
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:17
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
в разделе "
Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.
Kalgan
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:27
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
в разделе "
Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.
Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:30
Alfa_Bank написав:
а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних пристроїв складовою частиною Системи
Дякую
Т.е. Мобайл преподносится как составная часть МАБа и для Мобайла действуют все Тарифы и Регламенты МАБа. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:34
clientage написав: Alfa_Bank написав:
а саме програмне забезпечення, що є призначеною для мобільних пристроїв складовою частиною Системи
Дякую
Т.е. Мобайл преподносится как составная часть МАБа и для Мобайла действуют все Тарифы и Регламенты МАБа. Ок
Тарифы одни и те же. Сроки обработки платежей могут отличаться
Alfa_Bank
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