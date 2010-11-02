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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:39
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Т.е. сменится пакет по первой гривневой карте, 2 и 3 валютные карты будут на старом пакете, 4 карта будет на новом пакете? Верно.
Открытие карты к 4 счёту будет платное или бесплатное?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:41
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Да, клиенты имеют возможность оформить новый пакет услуг, не закрывая старый (до завершения срока действия хотя бы 1 карты в старом пакете).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:45
Alfa_Bank написав: Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.
Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.
С сайта тоже туда можно попасть, если перерыть все вкладки других
услуг
Но, вы можете объяснить, ну просто интересно, почему не сделать отдельную ссылку вверху на главной странице "Тарифы и условия"
Или хотя бы внизу сайта, где вы прикрутили ссылку на ДКБО
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:47
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Т.е. сменится пакет по первой гривневой карте, 2 и 3 валютные карты будут на старом пакете, 4 карта будет на новом пакете? Верно.
Открытие карты к 4 счёту будет платное или бесплатное?
Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно.
Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 26 тра, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:48
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
в разделе "Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
да, и поскольку тарифы МАБ, они же ДКБО, размещены на одной странице вмести с полными тарифами ПУ, то их в том разделе тоже нет.
Но в примечании полного тарифа ПУ, тарифы МАБ искать нужно именно там ... где их нет
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