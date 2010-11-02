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Альфа-Банк
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:39
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Т.е. сменится пакет по первой гривневой карте, 2 и 3 валютные карты будут на старом пакете, 4 карта будет на новом пакете? Верно.
Открытие карты к 4 счёту будет платное или бесплатное?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:41
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Да, клиенты имеют возможность оформить новый пакет услуг, не закрывая старый (до завершения срока действия хотя бы 1 карты в старом пакете).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:45
Alfa_Bank написав: Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
Для новых ПУ.
В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.
Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.
С сайта тоже туда можно попасть, если перерыть все вкладки других
услуг
Но, вы можете объяснить, ну просто интересно, почему не сделать отдельную ссылку вверху на главной странице "Тарифы и условия"
Или хотя бы внизу сайта, где вы прикрутили ссылку на ДКБО
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Kalgan
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:47
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Если при наличии 3-х счетов старого пакета (грн, usd, eur) открыть 4 гривневый счёт, то он будет в новом пакете? Верно. При этом счета старого пакета можно не переводить на новый?
Уточняю.
Т.е. сменится пакет по первой гривневой карте, 2 и 3 валютные карты будут на старом пакете, 4 карта будет на новом пакете? Верно.
Открытие карты к 4 счёту будет платное или бесплатное?
Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно - это будет второй счет в новом ПУ.
Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 26 тра, 2020 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:48
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
в разделе "Пакети послуг
" нет ссылки на полные тарифы
исправляйте
Полные тарифы МАБ или новых ПУ?
да, и поскольку тарифы МАБ, они же ДКБО, размещены на одной странице вмести с полными тарифами ПУ, то их в том разделе тоже нет.
Но в примечании полного тарифа ПУ, тарифы МАБ искать нужно именно там ... где их нет
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:04
Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Так и не нашел, где сие чтиво, что указано выше?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:05
Alfa_Bank написав:
Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно.
Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.
Карта в новом счёте будет бесплатная? Верно.
Суммарное количество счетов в 2 пакетах должно быть не более 4? Верно.
После окончания срока действия валютных карт в старом пакете будет автоматический бесплатный перевыпуск всех 3 карт старого пакета? Верно.
Дальнейший перевыпуск карт в новом пакете по окончанию срока действия и по другим причинам без замены пакета будет бесплатный? Верно.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:09
ruvex написав: Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Так и не нашел, где сие чтиво, что указано выше?
ruvex, добрый день. Посмотрите общий ДБО - Додаток 8.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:18
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно.
Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.
1) Карта в новом счёте будет бесплатная? Верно.
2) Суммарное количество счетов в 2 пакетах должно быть не более 4? Верно.
3) После окончания срока действия валютных карт в старом пакете будет автоматический бесплатный перевыпуск всех 3 карт старого пакета? Верно.
4) Дальнейший перевыпуск карт в новом пакете по окончанию срока действия и по другим причинам без замены пакета будет бесплатный? Верно.
1 - да, 3 - если будет автомат.перевыпуск - да, если ручной - за карты свыше лимита нужно платить. 2, 4 - уточняю.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:19
ruvex написав: Alfa_Bank написав:
4) Примітка 16.Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи та умови/Додаток 8.
Так и не нашел, где сие чтиво, что указано выше?
Алка надежно прячет свои тарифы от пытливых глаз клиентов
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