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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8614861586168617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:29

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно.
Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.


1) Карта в новом счёте будет бесплатная? Верно.
2) Суммарное количество счетов в 2 пакетах должно быть не более 4? Верно.
3) После окончания срока действия валютных карт в старом пакете будет автоматический бесплатный перевыпуск всех 3 карт старого пакета? Верно.
4) Дальнейший перевыпуск карт в новом пакете по окончанию срока действия и по другим причинам без замены пакета будет бесплатный? Верно.

1 - да, 3 - если будет автомат.перевыпуск - да, если ручной - за карты свыше лимита нужно платить. 2, 4 - уточняю.

2 - в старом может быть макс 4 счета (2 грн, 1 дол и 1 евро) и в новом тоже. Если в новом пакете есть "свободные" счета, то можно перевести часть счетов старого пакета на новые, но обязательно с основной грн. картой.
Пример, есть Платинум Блэк 3 счета: грн., дол. и евро и Black 2 счета - грн. и дол. На новые пакеты можно перевести только с ПБ грн. и евро (долларовый уже в новом есть и место занято).
4 - да.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8738
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:51

  clientage написав:Как по мне реально сделать 10..15 покупок в месяц, остальное уже явно будет накрутками.
Непонятно зачем Алке подобное поощрять :(

10-15 покупок совершенно ни о чем. Ради бесплатных фастлайнов их можно натеребонькать прямо в аэропорту :mrgreen:
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Ромасик
 
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Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:11

  Ромасик написав:
  clientage написав:Как по мне реально сделать 10..15 покупок в месяц, остальное уже явно будет накрутками.
Непонятно зачем Алке подобное поощрять :(

10-15 покупок совершенно ни о чем. Ради бесплатных фастлайнов их можно натеребонькать прямо в аэропорту :mrgreen:

Ох дотрындитесь в прямом эфире ...
curiousobro
 
Повідомлень: 2725
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:15

curiousobro хватит ныть
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1058
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:20

  Alfa_Bank написав:Да, клиенты имеют возможность оформить новый пакет услуг, не закрывая старый (до завершения срока действия хотя бы 1 карты в старом пакете).

К социальному пакету старому можно будет оформить еще один ПУ новый? Правильно?
rollo
 
Повідомлень: 674
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