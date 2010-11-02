Alfa_Bank написав:Если меняете тариф только гривневой карты, остальные оставляете в старом ПУ, то второй гривневый счет/карту открываете бесплатно. Можно просто оставить весь старый пакет и оформить 1 новый счет в новом ПУ.
1) Карта в новом счёте будет бесплатная? Верно. 2) Суммарное количество счетов в 2 пакетах должно быть не более 4? Верно. 3) После окончания срока действия валютных карт в старом пакете будет автоматический бесплатный перевыпуск всех 3 карт старого пакета? Верно. 4) Дальнейший перевыпуск карт в новом пакете по окончанию срока действия и по другим причинам без замены пакета будет бесплатный? Верно.
1 - да, 3 - если будет автомат.перевыпуск - да, если ручной - за карты свыше лимита нужно платить. 2, 4 - уточняю.
2 - в старом может быть макс 4 счета (2 грн, 1 дол и 1 евро) и в новом тоже. Если в новом пакете есть "свободные" счета, то можно перевести часть счетов старого пакета на новые, но обязательно с основной грн. картой. Пример, есть Платинум Блэк 3 счета: грн., дол. и евро и Black 2 счета - грн. и дол. На новые пакеты можно перевести только с ПБ грн. и евро (долларовый уже в новом есть и место занято). 4 - да.