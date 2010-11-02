Alfa_Bank написав:2 - в старом может быть макс 4 счета (2 грн, 1 дол и 1 евро) и в новом тоже. Если в новом пакете есть "свободные" счета, то можно перевести часть счетов старого пакета на новые, но обязательно с основной грн. картой.
Пример, есть Платинум Блэк 3 счета: грн., дол. и евро и Black 2 счета - грн. и дол. На новые пакеты можно перевести только с ПБ грн. и евро (долларовый уже в новом есть и место занято).
4 - да.
5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.
6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.
7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно