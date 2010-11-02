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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8615861686178618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:57

  Alfa_Bank написав:2 - в старом может быть макс 4 счета (2 грн, 1 дол и 1 евро) и в новом тоже. Если в новом пакете есть "свободные" счета, то можно перевести часть счетов старого пакета на новые, но обязательно с основной грн. картой.
Пример, есть Платинум Блэк 3 счета: грн., дол. и евро и Black 2 счета - грн. и дол. На новые пакеты можно перевести только с ПБ грн. и евро (долларовый уже в новом есть и место занято).
4 - да.


5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.

6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.

7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно
Kevin
 
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:41

  Ромасик написав:
  clientage написав:Как по мне реально сделать 10..15 покупок в месяц, остальное уже явно будет накрутками.
Непонятно зачем Алке подобное поощрять :(

10-15 покупок совершенно ни о чем. Ради бесплатных фастлайнов их можно натеребонькать прямо в аэропорту :mrgreen:

Вы бы условия предоставления фастлайнов и прочих лаунжей почитали бы, прежде чем теребонькать) там картой пользоваться надо активно. Причём у визы и Мастеркард условия разные.
Stargazer212
 
Повідомлень: 93
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 8615861686178618
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