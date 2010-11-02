Alfa_Bank написав:2 - в старом может быть макс 4 счета (2 грн, 1 дол и 1 евро) и в новом тоже. Если в новом пакете есть "свободные" счета, то можно перевести часть счетов старого пакета на новые, но обязательно с основной грн. картой. Пример, есть Платинум Блэк 3 счета: грн., дол. и евро и Black 2 счета - грн. и дол. На новые пакеты можно перевести только с ПБ грн. и евро (долларовый уже в новом есть и место занято). 4 - да.
5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.
6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.
7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно
Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.
flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.
не только по инфините, но и по платине тоже ... и не тока у моно, у аваля тоже нет требований по оборотам ... но это исключение и индивидуальная договоренность банка с визой/мастером.
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flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.
не только по инфините, но и по платине тоже ... и не тока у моно, у аваля тоже нет требований по оборотам ... но это исключение и индивидуальная договоренность банка с визой/мастером.
ще у Кредо нема Так що таких банків в Україні зараз 3
Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных: Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию. Сash-in/cash-out: 40 купюр. Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр. Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос
Уважаемая Alfa_Bank , существует ли хотя бы примерный график "обучения" Cash-in банкоматов новым купюрам 200грн. (в обращении с 25.02.2020)? На прошлой неделе cash-in в отделении № 51 их вернул. И как в отношении остальных новых купюр 4го поколения (1000грн, 50 грн. выпуска 2019) - их уже все cash-in принимают?