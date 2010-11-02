Kevin написав: 5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.
6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.
7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно
5) Да. 6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная). 7) Да.
flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.