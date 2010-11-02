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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8616861786188619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:19

  Kevin написав:
5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.

6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.

7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно

5) Да.
6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная).
7) Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:37

  flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.

flawyer, добрый день. Да.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8616861786188619
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