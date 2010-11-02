Kevin написав: 5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.
6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.
7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно
5) Да. 6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная). 7) Да.
flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.
MASolomko написав:Задача 1 — — — РД — 2 число. Если на этих выходных сделаю покупку, то по "графику" как раз 2 июня получу проводку этой же покупки.
Задолженность по этой покупке мне надо надо будет погасить до 2 или 31 июля (2 августа выходной)?
Задача 2 — — — На карте –1к грн и -500 грн в рассрочке (кредитный лимит 4к). Планируется покупка на 4к, чтобы её совершить закину +1,5к грн. Рассрочку на какую сумму предложат? И в этом случае как лучше закинуть эти 1,5к грн: СЭП или P2P?
Задача 3 — — — Если передумал от рассрочки, то от неё лучше можно отказаться в РД или после неё?
1. Якщо до 2-го встигне провестися, то таки 2-липня, інакше 31 2. Не зовсім зрозумів, яка сума наразі доступна на карті. 2500? Загальна заборгованість 1500? З них 500 в розстрочці? Тоді максимум наче 3500. Закидав СЕП в схожій ситуації. 3. Після.
Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных: Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию. Сash-in/cash-out: 40 купюр. Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр. Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос
Уважаемая Alfa_Bank , существует ли хотя бы примерный график "обучения" Cash-in банкоматов новым купюрам 200грн. (в обращении с 25.02.2020)? На прошлой неделе cash-in в отделении № 51 их вернул. И как в отношении остальных новых купюр 4го поколения (1000грн, 50 грн. выпуска 2019) - их уже все cash-in принимают?
wildlynx, добрый день. Ожидаем реализацию номиналов 1000 и 200 в ближайшее время (сейчас тестируем), номинал 50 будет позже реализован т. к. данная банкнота была представлена позднее всего.
Kevin написав: 5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.
6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.
7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно
5) Да. 6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная). 7) Да.
Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.
Kevin написав: Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.
Kevin написав: Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.
Пакет на ваш выбор.
Т.е. в данном случае, будет автоматический перевыпуск карт старого пакета на карты нового выбранного пакета независимо от выбранного нового пакета? Верно.