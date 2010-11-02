MASolomko написав: Задача 1

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РД — 2 число.

Если на этих выходных сделаю покупку, то по "графику" как раз 2 июня получу проводку этой же покупки.



Задолженность по этой покупке мне надо надо будет погасить до 2 или 31 июля (2 августа выходной)?



Задача 2

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На карте –1к грн и -500 грн в рассрочке (кредитный лимит 4к). Планируется покупка на 4к, чтобы её совершить закину +1,5к грн. Рассрочку на какую сумму предложат? И в этом случае как лучше закинуть эти 1,5к грн: СЭП или P2P?



Задача 3

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Если передумал от рассрочки, то от неё лучше можно отказаться в РД или после неё?