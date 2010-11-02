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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86178618861986208621>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:19

  Kevin написав:
5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.

6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.

7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно

5) Да.
6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная).
7) Да.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:37

  flawyer написав:Alfa_Bank, подскажите, пожалуйста, по mastercard lounge / lounge key / fast line для новых пакетных карт действуют стандартные требования по обороту для Visa/Mastercard 6/10/20 тысяч за 40-10 дней? У котобанка, например, по MC World Elite / Visa Infinity требования к обороту нет.

flawyer, добрый день. Да.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:14

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Задача 1
— — —
РД — 2 число.
Если на этих выходных сделаю покупку, то по "графику" как раз 2 июня получу проводку этой же покупки.

Задолженность по этой покупке мне надо надо будет погасить до 2 или 31 июля (2 августа выходной)?

Задача 2
— — —
На карте –1к грн и -500 грн в рассрочке (кредитный лимит 4к). Планируется покупка на 4к, чтобы её совершить закину +1,5к грн. Рассрочку на какую сумму предложат? И в этом случае как лучше закинуть эти 1,5к грн: СЭП или P2P?

Задача 3
— — —
Если передумал от рассрочки, то от неё лучше можно отказаться в РД или после неё?
1. Якщо до 2-го встигне провестися, то таки 2-липня, інакше 31
2. Не зовсім зрозумів, яка сума наразі доступна на карті. 2500? Загальна заборгованість 1500? З них 500 в розстрочці? Тоді максимум наче 3500. Закидав СЕП в схожій ситуації.
3. Після.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:43

  wildlynx написав:
  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. У нас есть три вида банкоматов с внесением наличных:
Cash-in: мах.40 купюр за 1 операцию.
Сash-in/cash-out: 40 купюр.
Сash-in/cash-out/recycling:200 купюр.
Не понятен вопрос относительно карты и токена. Количество купюр, что можно вместить в купюроприемник от этого не зависит. Или я не поняла ваш вопрос :|


Уважаемая Alfa_Bank , существует ли хотя бы примерный график "обучения" Cash-in банкоматов новым купюрам 200грн. (в обращении с 25.02.2020)? На прошлой неделе cash-in в отделении № 51 их вернул. И как в отношении остальных новых купюр 4го поколения (1000грн, 50 грн. выпуска 2019) - их уже все cash-in принимают?

wildlynx, добрый день. Ожидаем реализацию номиналов 1000 и 200 в ближайшее время (сейчас тестируем), номинал 50 будет позже реализован т. к. данная банкнота была представлена позднее всего.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:50

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
5) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск валютных карт старого пакета после окончания срока действия и гривневой карты старого пакета при наличии гривневой карты нового пакета, по валютным картам и гривневой карте старого пакета д.б. совершены операции за последние 3 месяца? Верно.

6) Выпуск дополнительной карты к гривневому счёту нового пакета при отсутствии валютных счетов и других дополнительных карт будет бесплатным? Верно.

7) Наличие одного гривневого счёта (как с одной основной картой, так и с несколькими дополнительными картами к счёту при наличии основной) в новом пакете не может быть помехой автоматическому перевыпуску карт в старом пакете на новый (при этом счёт в новом пакете только один, остальные счета в новом пакете отсутствуют)? Верно

5) Да.
6) В новом ПУ первые две карты бесплатны (одна их них основная).
7) Да.


8) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:58

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Не зовсім зрозумів, яка сума наразі доступна на карті. 2500? Загальна заборгованість 1500? З них 500 в розстрочці? Тоді максимум наче 3500. Закидав СЕП в схожій ситуації.
Так, 2,5к кредитних грн доступно. Загальна заборгованість –1,5к грн, з них у розстрочці 500 грн.

А в цій ситуації є різниця як закидати (СЕП чи Р2Р) власні кошти, яких не вистачає?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:58

  Kevin написав:
8) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.

Пакет на ваш выбор.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:09

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
8) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.

Пакет на ваш выбор.


Т.е. в данном случае, будет автоматический перевыпуск карт старого пакета на карты нового выбранного пакета независимо от выбранного нового пакета? Верно.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:10

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
8) Для того, чтобы был автоматический перевыпуск карт старого пакета при наличии одного счёта нового пакета, необходимо чтобы оформленный новый пакет соответствовал пакету, на который автоматически перевыпускаются карты старого пакета по умолчанию? Верно.

Пакет на ваш выбор.


Т.е. в данном случае, будет автоматический перевыпуск карт старого пакета на карты нового выбранного пакета независимо от выбранного нового пакета? Верно.

Да.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:10

Alfa_Bank

Правильно понимаю что до августа могу бесплатно перевыпустить карту комфорт ФГВФО. В таком случае пакет останется старым до окончания срока новой карты? Какой у нее будет срок кстати?
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