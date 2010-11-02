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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:14
Пипец, читаю всю эту куету и не понимаю -для чего это все ? чтобы больше запутать клиентов?
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Бекас
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:14
Aps написав:Alfa_Bank
Правильно понимаю что до августа могу бесплатно перевыпустить карту комфорт ФГВФО. В таком случае пакет останется старым до окончания срока новой карты? Какой у нее будет срок кстати?
Aps, добрый день. Если перевыпуск по сроку и автоматический - да. Если любой другой - перевыпуск только на новый Пакет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:20
Aps написав:
комфорт ФГВФО
А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву!
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Vorlon
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:33
Vorlon написав: Aps написав:
комфорт ФГВФО
А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву!
Все хорошое когда то заканчивается. (
Но я еще год+ на каретах покатаюсь. )
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Aps
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:38
Vorlon написав: Aps написав:
комфорт ФГВФО
А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву!
Ну гонялись только те, кому важно доить банкоматы. У меня три года провалялась на полке без дела
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Stringer
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:44
Stringer написав:
Ну гонялись только те, кому важно доить банкоматы. У меня три года провалялась на полке без дела
То что на полке валялась без всякого участия тоже один из плюсов карты был.
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Aps
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:55
Бекас написав:
Пипец, читаю всю эту куету и не понимаю -для чего это все ? чтобы больше запутать клиентов?
Боятся - значит уважают
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:01
Alfa_Bank написав:
Да.
Для того, чтобы выполнить условия бесплатности по 2 пакетам Platinum Black и Black необходимо совершить по пакету Platinum Black 12 и более покупок и по пакету Black 25 и более покупок, итого получается - 37 и более покупок? Верно.
Или нужно совершить суммарное количество покупок 25 и более по двум пакетам?
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Kevin
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:07
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Да.
Для того, чтобы выполнить условия бесплатности по 2 пакетам Platinum Black и Black необходимо совершить по пакету Platinum Black 12 и более покупок и по пакету Black 25 и более покупок, итого получается - 37 и более покупок? Верно.
Или нужно совершить суммарное количество покупок 25 и более по двум пакетам?
12+25.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:12
Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?
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Кочевник
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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