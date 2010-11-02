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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8618861986208621>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:14

Re: Альфа-Банк

Пипец, читаю всю эту куету и не понимаю -для чего это все ? чтобы больше запутать клиентов?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:14

  Aps написав:Alfa_Bank

Правильно понимаю что до августа могу бесплатно перевыпустить карту комфорт ФГВФО. В таком случае пакет останется старым до окончания срока новой карты? Какой у нее будет срок кстати?

Aps, добрый день. Если перевыпуск по сроку и автоматический - да. Если любой другой - перевыпуск только на новый Пакет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:20

  Aps написав:комфорт ФГВФО

А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву! :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:33

  Vorlon написав:
  Aps написав:комфорт ФГВФО

А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву! :lol:

Все хорошое когда то заканчивается. (
Но я еще год+ на каретах покатаюсь. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:38

  Vorlon написав:
  Aps написав:комфорт ФГВФО

А так все гонялись за ним, так гонялись. А он превращается в тыкву! :lol:

Ну гонялись только те, кому важно доить банкоматы. У меня три года провалялась на полке без дела
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:44

  Stringer написав:Ну гонялись только те, кому важно доить банкоматы. У меня три года провалялась на полке без дела


То что на полке валялась без всякого участия тоже один из плюсов карты был.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:55

  Бекас написав:Пипец, читаю всю эту куету и не понимаю -для чего это все ? чтобы больше запутать клиентов?

Боятся - значит уважают :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:01

  Alfa_Bank написав:Да.


Для того, чтобы выполнить условия бесплатности по 2 пакетам Platinum Black и Black необходимо совершить по пакету Platinum Black 12 и более покупок и по пакету Black 25 и более покупок, итого получается - 37 и более покупок? Верно.
Или нужно совершить суммарное количество покупок 25 и более по двум пакетам?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:07

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Да.


Для того, чтобы выполнить условия бесплатности по 2 пакетам Platinum Black и Black необходимо совершить по пакету Platinum Black 12 и более покупок и по пакету Black 25 и более покупок, итого получается - 37 и более покупок? Верно.
Или нужно совершить суммарное количество покупок 25 и более по двум пакетам?

12+25.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:12

Re: Альфа-Банк

Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?
Кочевник
 
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