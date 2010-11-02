Кочевник, доброго дня. Ні)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18
1. Вот если увидите проводку 2го (утром с 7 до 13:00 д.б.), то нуна гасить до 2го. А если в эту РД таки не проведется, то по 31е. А вааще не замозачивайтесь (для Макс 2.0!), т.к. в МАБе будет чОтко нарисована сумма для погашения
2. При таком раскладе на карте -1500 ваащето, т.е. вам нуна докинуть 2500 до 4К. Но Рассрочку датут ток в пределах кредлимита, т.к. 500 уже в Рассочке, то макс шо получите = 3500.
Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
3. От передуманной Рассрочки лучше отказываться после 1й РД после покупки, на которую дали эту Рассрочку(так хотя бы с грейсом чуток пограетесь). Тут важна именно дата покупки с Рассрочкой, именно она указана в списке Рассрочек. И брать следующую Рассрочку лучше через +1..2опредня как отказались от предыдущей, т.к. лимит под Рассрочки НЕ сразу восстанавливается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:36
Re: Альфа-Банк
Вибачте але я з вами не погоджуся. У разі р2р коли кошти штовхаються стороннім ресурсом технічний овердрафт може трапитись. Особливо якщо кредитний ліміт вибирається під 0. Я особисто мав у квітні такий негативний досвід, коли в мене під час "продуктової акції" на вихідних не вистачало кредитних коштів на оплату покупки і я переслав р2р додатком пумби напряму на максимум-2.0 кошти у сумі 2000 грн. А вони по рахунку провелися лише вівторком (у той час як покупка провелась понеділком). Як підсумок Альфа наступної РД нарахувале мені 1-35 грн. як відсотки за овердрафт. Тому СЕП надійніше. Ну а якщо р2р то тягнути Альфою (що не завжди прийнятно - наприклад для карток ПУМБа).
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