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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8618861986208621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

  Кочевник написав:Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?

Кочевник, доброго дня. Ні)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

  MASolomko написав:Задача 1
— — —
РД — 2 число.
Если на этих выходных сделаю покупку, то по "графику" как раз 2 июня получу проводку этой же покупки.

Задолженность по этой покупке мне надо надо будет погасить до 2 или 31 июля (2 августа выходной)?

Задача 2
— — —
На карте –1к грн и -500 грн в рассрочке (кредитный лимит 4к). Планируется покупка на 4к, чтобы её совершить закину +1,5к грн. Рассрочку на какую сумму предложат? И в этом случае как лучше закинуть эти 1,5к грн: СЭП или P2P?

Задача 3
— — —
Если передумал от рассрочки, то от неё лучше можно отказаться в РД или после неё?

1. Вот если увидите проводку 2го (утром с 7 до 13:00 д.б.), то нуна гасить до 2го. А если в эту РД таки не проведется, то по 31е. А вааще не замозачивайтесь (для Макс 2.0!), т.к. в МАБе будет чОтко нарисована сумма для погашения :idea:
2. При таком раскладе на карте -1500 ваащето, т.е. вам нуна докинуть 2500 до 4К. Но Рассрочку датут ток в пределах кредлимита, т.к. 500 уже в Рассочке, то макс шо получите = 3500.
Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
3. От передуманной Рассрочки лучше отказываться после 1й РД после покупки, на которую дали эту Рассрочку(так хотя бы с грейсом чуток пограетесь). Тут важна именно дата покупки с Рассрочкой, именно она указана в списке Рассрочек. И брать следующую Рассрочку лучше через +1..2опредня как отказались от предыдущей, т.к. лимит под Рассрочки НЕ сразу восстанавливается :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:36

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
Вибачте але я з вами не погоджуся. У разі р2р коли кошти штовхаються стороннім ресурсом технічний овердрафт може трапитись. Особливо якщо кредитний ліміт вибирається під 0. Я особисто мав у квітні такий негативний досвід, коли в мене під час "продуктової акції" на вихідних не вистачало кредитних коштів на оплату покупки і я переслав р2р додатком пумби напряму на максимум-2.0 кошти у сумі 2000 грн. А вони по рахунку провелися лише вівторком (у той час як покупка провелась понеділком). Як підсумок Альфа наступної РД нарахувале мені 1-35 грн. як відсотки за овердрафт. Тому СЕП надійніше. Ну а якщо р2р то тягнути Альфою (що не завжди прийнятно - наприклад для карток ПУМБа).
Alien
 
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