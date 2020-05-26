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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8619862086218622>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

  Кочевник написав:Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?

Кочевник, доброго дня. Ні)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

  MASolomko написав:Задача 1
— — —
РД — 2 число.
Если на этих выходных сделаю покупку, то по "графику" как раз 2 июня получу проводку этой же покупки.

Задолженность по этой покупке мне надо надо будет погасить до 2 или 31 июля (2 августа выходной)?

Задача 2
— — —
На карте –1к грн и -500 грн в рассрочке (кредитный лимит 4к). Планируется покупка на 4к, чтобы её совершить закину +1,5к грн. Рассрочку на какую сумму предложат? И в этом случае как лучше закинуть эти 1,5к грн: СЭП или P2P?

Задача 3
— — —
Если передумал от рассрочки, то от неё лучше можно отказаться в РД или после неё?

1. Вот если увидите проводку 2го (утром с 7 до 13:00 д.б.), то нуна гасить до 2го. А если в эту РД таки не проведется, то по 31е. А вааще не замозачивайтесь (для Макс 2.0!), т.к. в МАБе будет чОтко нарисована сумма для погашения :idea:
2. При таком раскладе на карте -1500 ваащето, т.е. вам нуна докинуть 2500 до 4К. Но Рассрочку датут ток в пределах кредлимита, т.к. 500 уже в Рассочке, то макс шо получите = 3500.
Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
3. От передуманной Рассрочки лучше отказываться после 1й РД после покупки, на которую дали эту Рассрочку(так хотя бы с грейсом чуток пограетесь). Тут важна именно дата покупки с Рассрочкой, именно она указана в списке Рассрочек. И брать следующую Рассрочку лучше через +1..2опредня как отказались от предыдущей, т.к. лимит под Рассрочки НЕ сразу восстанавливается :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:36

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
Вибачте але я з вами не погоджуся. У разі р2р коли кошти штовхаються стороннім ресурсом технічний овердрафт може трапитись. Особливо якщо кредитний ліміт вибирається під 0. Я особисто мав у квітні такий негативний досвід, коли в мене під час "продуктової акції" на вихідних не вистачало кредитних коштів на оплату покупки і я переслав р2р додатком пумби напряму на максимум-2.0 кошти у сумі 2000 грн. А вони по рахунку провелися лише вівторком (у той час як покупка провелась понеділком). Як підсумок Альфа наступної РД нарахувале мені 1-35 грн. як відсотки за овердрафт. Тому СЕП надійніше. Ну а якщо р2р то тягнути Альфою (що не завжди прийнятно - наприклад для карток ПУМБа).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:54

  Alien написав:
  clientage написав:Под покупку (не срочное погашение) закидывать мона как угодно, т.е. пофиг шо р2р, шо СЭПом
Вибачте але я з вами не погоджуся. У разі р2р коли кошти штовхаються стороннім ресурсом технічний овердрафт може трапитись. Особливо якщо кредитний ліміт вибирається під 0. Я особисто мав у квітні такий негативний досвід, коли в мене під час "продуктової акції" на вихідних не вистачало кредитних коштів на оплату покупки і я переслав р2р додатком пумби напряму на максимум-2.0 кошти у сумі 2000 грн. А вони по рахунку провелися лише вівторком (у той час як покупка провелась понеділком). Як підсумок Альфа наступної РД нарахувале мені 1-35 грн. як відсотки за овердрафт. Тому СЕП надійніше. Ну а якщо р2р то тягнути Альфою (що не завжди прийнятно - наприклад для карток ПУМБа).

Согласен, шо риск с р2р есть, а СЭПы щас ходют за 30..60мин
Во всяком случае всегда можно по любимым магазам... проконсультироваться со своей Выпиской в МАБе, де видны сроки зачислений :wink:
А шо это за магаз, с которого Алка провела покупку на сл. день?
Такое может быть если там эквайр сама Алка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:06

Re: Альфа-Банк

Интересно. Учитывая что карты до августа можно переоформить и действовать они будут до 24го года - банк еще новее может придумать пакеты чем те что сейчас вышли :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:41

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?

Кочевник, доброго дня. Ні)

Вітаю!

Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.

То може щось до дня захисту дітей придумаєте?

І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?

Дякую!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А шо это за магаз, с которого Алка провела покупку на сл. день?
Передивився виписку - бо по пам'яті вже не пригадую операції березня і побачив, що там виявляється проблема була не у крамницях, бо усі покупки за неділю 22 березня дійсно провелися у вівторок 24 березня, а ось р2р-переказ від пся-крев-ПУМБа за 22.03.2020 провівся по рахунку лише у середу 25.03.2020 (тобто аж на третій робочий день). Через це й трапився овердрафт. Тому я перепрошую за невеличку неточність мого попереднього повідомлення, але це не відміняє моєї тези, що СЕП краще від р2р з точки зору відсутності ризику овердрафту у принципі.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:51

  kreuz написав:Вітаю!

Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.

То може щось до дня захисту дітей придумаєте?

І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?

Дякую!

kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті.
Ставки по депозиту Прибутковий Дитячий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:58

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:це не відміняє моєї тези, що СЕП краще від р2р з точки зору відсутності ризику овердрафту у принципі.

згоден :)
Але на вихідних бува дружині заприндиться тухфельки купити, і прийдеться тягнути гроші з Лушего чи Пумби, бо Алка, всього то, не хоче 10% на ощадному намалювати :( :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:02

  mephala написав:Интересно. Учитывая что карты до августа можно переоформить и действовать они будут до 24го года - банк еще новее может придумать пакеты чем те что сейчас вышли :mrgreen:

Какая интересная мысль!
Получается, что если сейчас перевыпустить карту, у меня получится перевыпустить в 23 году СМАРТ-карту, которые в новых пакетах не предусмотрены? :idea:

Alfa_Bank, так можно?
Сибарит
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