Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.
То може щось до дня захисту дітей придумаєте?
І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?
Дякую!
kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті. Ставки по депозиту Прибутковий Дитячий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.
Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?
Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.
То може щось до дня захисту дітей придумаєте?
І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?
Дякую!
kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті. Ставки по депозиту Прибутковий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.
Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?
Alien, доброго дня. Дякую. Влучно підмітили. Моя помилка. Виправляюсь. Ставки по МАБ для депозиту Прибутковий. Дитячий лише у відділенні. З приводу файлу уточнюю.