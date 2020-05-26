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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8619862086218622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:03

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.

То може щось до дня захисту дітей придумаєте?

І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?

Дякую!

kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті.
Ставки по депозиту Прибутковий Дитячий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.

Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:05

Re: Альфа-Банк

Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:10

  Сибарит написав:
  mephala написав:Интересно. Учитывая что карты до августа можно переоформить и действовать они будут до 24го года - банк еще новее может придумать пакеты чем те что сейчас вышли :mrgreen:

Какая интересная мысль!
Получается, что если сейчас перевыпустить карту, у меня получится перевыпустить в 23 году СМАРТ-карту, которые в новых пакетах не предусмотрены? :idea:

Alfa_Bank, так можно?

Сибарит, добрый день. Любой перевыпуск по инициативе клиента - переход в новый ПУ.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:32

  Alien написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.

То може щось до дня захисту дітей придумаєте?

І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?

Дякую!

kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті.
Ставки по депозиту Прибутковий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.

Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?

Alien, доброго дня. Дякую. Влучно підмітили. Моя помилка. Виправляюсь. Ставки по МАБ для депозиту Прибутковий. Дитячий лише у відділенні. З приводу файлу уточнюю.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:34

  kreuz написав:Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...


kreuz, з приводу Дитячого уточнюю. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:49

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...


kreuz, з приводу Дитячого уточнюю. Відпишусь.

Підвищені ставки на Дитячий у валюті при сумі вкладу від 8000. Оформлення лише у відділенні. При зміні інфолиста додамо зноску. Перепрошую за попередню відповідь.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:48

Alfa_Bank
Ви найкращий форумний консультат із всіх,
дозвольте запитатись,
які кроки та умови покупки продукту вашого банку
"Депозитний сертифікат на пред'явника" (сторінка 117 із ПУ пдф
дякую наперед
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