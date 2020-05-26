Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.
То може щось до дня захисту дітей придумаєте?
І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?
Дякую!
kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті. Ставки по депозиту Прибутковий Дитячий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.
Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?
Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Вже точно рік, а може й усі два чекаю від Альфи якоїсь лояльності на відкриття дитячих вкладів у валюті. +0.5% наприклад )) Бо без неї ще принаймні фонд працює де-інде окрім Альфи.
То може щось до дня захисту дітей придумаєте?
І ще питання. Чи справді зараз (як у файлі написано) можна отримати 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 через МАБ?
Дякую!
kreuz, доброго дня. Якщо будуть акції чи нові продукти по депозитам, з'явиться інформація на сайті. Ставки по депозиту Прибутковий при оформленні в МАБ/Мобайл 4.25% / 4.75% / 5% по долару на 36 / 48 / 60 місяців на суму ДО (тобто менше) 8000 дол.
Скажіть будь ласка, а як ваше останнє речення узгоджується с оцим документом https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf в частині того що на сторінці 114 в таблиці "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" після слів "Прибутковий Дитячий з поповненням та пролонгацією" є примітка 2 наступного змісту "2 укладаються у відділенні Банку". Виходячи з цього формулювання відкриття цього виду вкладу у МАБі ніби виключається. Чи ні?
Alien, доброго дня. Дякую. Влучно підмітили. Моя помилка. Виправляюсь. Ставки по МАБ для депозиту Прибутковий. Дитячий лише у відділенні. З приводу файлу уточнюю.
Кому интересно - продолжение моей истории про "зловживання" после обналичивания 20 тысяч бонусов.
Все отобрали, потому что у меня были блокировки по 10-20 тысяч, которые были залогом за прокатные машины. Ни разу эти операции не прошли по счету, их даже не видно в МАБе в выписке, потому что прокатная контора разблокировала эти деньги каждый раз через двое суток (и тогда же пропадали бонусы, начисленные за эти операции, я ни разу их не потратил).
Но МСС у этих операций был 4121 и, похоже, кто-то очень умный решил, что я таким образом хочу опустить Альфу на 10% кешбека за такси и теперь они требуют от меня "чеки, товарные чеки, скриншоты" о природе этих операций, потому что
"Учасник зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;"
вот только никакой оплаты за товары-услуги не было, потому что никакие товары-услуги не приобретались, это был ЗАЛОГ, и никаких чеков-документов у меня нету, понятное дело.
Пока морозятся и требуют чеки. Попросил прокат написать письмо на бланке, что да, это они так делают, блокируют залог.
А самое смешное.. что эквайер в этой всей истории - тоже Альфа-Банк!