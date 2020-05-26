RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8620862186228623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27

Stringer да
Seva
 
Повідомлень: 286
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:29

  Seva написав:Stringer да

Тогда действительно смешно :-)
Stringer
 
Повідомлень: 11164
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:36

  greenozon написав:Alfa_Bank
Ви найкращий форумний консультат із всіх,
дозвольте запитатись,
які кроки та умови покупки продукту вашого банку
"Депозитний сертифікат на пред'явника" (сторінка 117 із ПУ пдф
дякую наперед

greenozon, доброго дня. Даний продукт вже не оформляеться. Лише здійснюємо обслуговування раніше оформлених сертифікатів.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8755
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:49

  WachtAmRhein написав:
  Кочевник написав:Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?


у меня отродясь блека не было, только кофорт, однако менеджер в вайбер сообщения с поздравлениями на ДР шлет.


мой даже знакомиться не звонит.
смс пришло от банка что мне назначен пермен и все.
так что все познается в сравнении.
а персменам доплачивают за подопечных подушно или это бесплатная нагрузка?
mephala
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 07.04.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
mephala
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 07.04.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:19

  mephala написав:ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.

mephala, добрый день. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8755
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8620862186228623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, MASolomko, miltador, omb, Stringer, VLADPn і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1801, 1802, 1803
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18025 2538849
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 16:13
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4066, 4067, 4068
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40675 4934803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 15:58
miltador
А-Банк 1 ... 1621, 1622, 1623
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16227 2258232
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 15:50
archvile

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.