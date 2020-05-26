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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27
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Seva
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:29
Seva написав:Stringer
да
Тогда действительно смешно
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:36
greenozon написав:Alfa_Bank
Ви найкращий форумний консультат із всіх,
дозвольте запитатись,
які кроки та умови покупки продукту вашого банку
"Депозитний сертифікат на пред'явника" (сторінка 117 із ПУ пдф
дякую наперед
greenozon, доброго дня. Даний продукт вже не оформляеться. Лише здійснюємо обслуговування раніше оформлених сертифікатів.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:49
WachtAmRhein написав: Кочевник написав:
Після переведення Платинум Блек в новий Блек персональний менеджер забуде як мене звати і буде посилати в сад?
у меня отродясь блека не было, только кофорт, однако менеджер в вайбер сообщения с поздравлениями на ДР шлет.
мой даже знакомиться не звонит.
смс пришло от банка что мне назначен пермен и все.
так что все познается в сравнении.
а персменам доплачивают за подопечных подушно или это бесплатная нагрузка?
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mephala
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58
ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
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mephala
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:19
mephala написав:
ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
mephala, добрый день. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 8755
- З нами з: 18.02.13
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