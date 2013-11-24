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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8621862286238624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:46

  lubopytnaya написав:
  Kalgan написав:
  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, правильно ли я понимаю, что имея пакет Ультра (срок окончания: февраль 2022) я имею право не получать эту вашу White до окончания действия Ультры?

А чем вам White не понравился. Вроде почти во всем лучше ультры

Ультра лучше тем, что она у меня уже есть.
А White надо оформлять - для этого надо ехать в отделение / искать место, где можно припарковаться / сидеть в отделении полтора часа в очереди среди чихающих и кашляющих пенсионеров / сидеть полчаса у менеджера / по пробкам возвращаться домой.

вроде все по телефону делается и выдача карт на экспресс-кассах...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:52

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...


kreuz, з приводу Дитячого уточнюю. Відпишусь.

Підвищені ставки на Дитячий у валюті при сумі вкладу від 8000. Оформлення лише у відділенні. При зміні інфолиста додамо зноску. Перепрошую за попередню відповідь.

Якась дискримінаційна вимога, фактично нівелює інтерес до цього депо, знов нажаль. Виправте не просто лист, а цю дискримінацію краще.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.

Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.

Вообще непонятно на хрена эти археологические раскопки, неужели условия обслуживания тяжело выложить в доступном виде, я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.
Tico
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:42

Re: Альфа-Банк

  Tico написав:я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.

На сайте есть аж две ссылки на страницу со всеми тарифами, при чем обе ссылки на одной странице сайта.
На главную страницу вынести ссылку на тарифы, алке видимо религия не позволяет :mrgreen:
Кстати, с 4.06.2020 опять будет новая редакция ДБО :idea:
Kalgan
 
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