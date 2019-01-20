lubopytnaya написав:Alfa_Bank, правильно ли я понимаю, что имея пакет Ультра (срок окончания: февраль 2022) я имею право не получать эту вашу White до окончания действия Ультры?
А чем вам White не понравился. Вроде почти во всем лучше ультры
Ультра лучше тем, что она у меня уже есть. А White надо оформлять - для этого надо ехать в отделение / искать место, где можно припарковаться / сидеть в отделении полтора часа в очереди среди чихающих и кашляющих пенсионеров / сидеть полчаса у менеджера / по пробкам возвращаться домой.
вроде все по телефону делается и выдача карт на экспресс-кассах...
kreuz написав:Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...
kreuz, з приводу Дитячого уточнюю. Відпишусь.
Підвищені ставки на Дитячий у валюті при сумі вкладу від 8000. Оформлення лише у відділенні. При зміні інфолиста додамо зноску. Перепрошую за попередню відповідь.
Якась дискримінаційна вимога, фактично нівелює інтерес до цього депо, знов нажаль. Виправте не просто лист, а цю дискримінацію краще.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Вообще непонятно на хрена эти археологические раскопки, неужели условия обслуживания тяжело выложить в доступном виде, я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.
Tico написав:я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.
На сайте есть аж две ссылки на страницу со всеми тарифами, при чем обе ссылки на одной странице сайта. На главную страницу вынести ссылку на тарифы, алке видимо религия не позволяет Кстати, с 4.06.2020 опять будет новая редакция ДБО
Tico написав:Вообще непонятно на хрена эти археологические раскопки, неужели условия обслуживания тяжело выложить в доступном виде, я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.
Alfa_Bank Не спрашиваю, почему утреннее снятие с Доходного сейфа проведено завтрашним вечером. Но отчего при возникшей поэтому нехватке средств заявка на депозит в МАБ была успешно принята, с обещанием прислать договор на электронную почту? Денег ведь, как заявили в КЦ, "не вистачало"? Так бывает?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.