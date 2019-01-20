Додано: Сер 27 тра, 2020 21:24

Alfa_Bank Не спрашиваю, почему утреннее снятие с Доходного сейфа проведено завтрашним вечером. Но отчего при возникшей поэтому нехватке средств заявка на депозит в МАБ была успешно принята, с обещанием прислать договор на электронную почту? Денег ведь, как заявили в КЦ, "не вистачало"? Так бывает?

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