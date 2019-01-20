RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8622862386248625>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:46

  lubopytnaya написав:
  Kalgan написав:
  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, правильно ли я понимаю, что имея пакет Ультра (срок окончания: февраль 2022) я имею право не получать эту вашу White до окончания действия Ультры?

А чем вам White не понравился. Вроде почти во всем лучше ультры

Ультра лучше тем, что она у меня уже есть.
А White надо оформлять - для этого надо ехать в отделение / искать место, где можно припарковаться / сидеть в отделении полтора часа в очереди среди чихающих и кашляющих пенсионеров / сидеть полчаса у менеджера / по пробкам возвращаться домой.

вроде все по телефону делается и выдача карт на экспресс-кассах...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 30.03.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:52

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Цілком слушне зауваження, бо цікавить саме Дитячий. Невже він аж так непопулярний...


kreuz, з приводу Дитячого уточнюю. Відпишусь.

Підвищені ставки на Дитячий у валюті при сумі вкладу від 8000. Оформлення лише у відділенні. При зміні інфолиста додамо зноску. Перепрошую за попередню відповідь.

Якась дискримінаційна вимога, фактично нівелює інтерес до цього депо, знов нажаль. Виправте не просто лист, а цю дискримінацію краще.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В этом разделе вообще нет ссылок на любые тарифы, кроме сокращенной версии для ПУ.

Смотрите ссылку внизу сокращенных тарифов. Добавление обдумаем.

Вообще непонятно на хрена эти археологические раскопки, неужели условия обслуживания тяжело выложить в доступном виде, я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.
Tico
 
Повідомлень: 52
З нами з: 05.10.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:42

Re: Альфа-Банк

  Tico написав:я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.

На сайте есть аж две ссылки на страницу со всеми тарифами, при чем обе ссылки на одной странице сайта.
На главную страницу вынести ссылку на тарифы, алке видимо религия не позволяет :mrgreen:
Кстати, с 4.06.2020 опять будет новая редакция ДБО :idea:
Kalgan
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:52

  Tico написав:Вообще непонятно на хрена эти археологические раскопки, неужели условия обслуживания тяжело выложить в доступном виде, я после трех попыток, использовав все активные на сайте строчки пакеты услуг, так ничего и не нашел.

Прикол :)
через "Карты / Тарифы и условия" попадаем на любимую страничку
https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
... а дальше находим
«White»/ «Black»/ «Graphite» (особисті картки, зарплатні, для моряків)
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 3669 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:21

Re: Альфа-Банк

Подскажите в смене пакетов zero на что переходит?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:34

  Ромасик написав:вроде все по телефону делается и выдача карт на экспресс-кассах...

К сожалению, у меня в квартире нет экспресс-кассы :wink:
А Ультра есть. До марта 2022 года.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4149
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:24

Alfa_Bank Не спрашиваю, почему утреннее снятие с Доходного сейфа проведено завтрашним вечером. Но отчего при возникшей поэтому нехватке средств заявка на депозит в МАБ была успешно принята, с обещанием прислать договор на электронную почту? Денег ведь, как заявили в КЦ, "не вистачало"? Так бывает?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:32

  mephala написав:
  proftpd66 написав:mephala

лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?

врядли


Аллка не дает платить за товар в стационарном терминале, при использовании прямого перевода, более 15к (если этот лимит включен на стороне банки). Надо включить чтобы не было лимита
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 22.12.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:34

Подскажите, срок зачисления средств на кредкарту при пополнении с карты другого банка через кнопку в приложении какой?
ignorabimus
 
Повідомлень: 714
З нами з: 11.09.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8622862386248625>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 4, 5, 6
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
58 251724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 05:25
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4068, 4069, 4070
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40695 4936632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 03:52
Maksi2
А-Банк 1 ... 1622, 1623, 1624
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16239 2259330
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 23:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86241)
28.05.2020 06:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.