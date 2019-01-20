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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 06:43
ignorabimus, https://alfabank.ua/pogashenie/pogashen ... lfa-mobayl
При погашенні кредитної картки (з карти Альфа-Банку і картки іншого банку):
- до 23:45 - на картку гроші онлайн, зарахування на рахунок - наступний робочий день;
- після 23:45 вихідні, свята, неробочі дні - на карті гроші онлайн, зарахування на рахунок до 2-х робочих днів
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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