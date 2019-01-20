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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8622862386248625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:43

Re: Альфа-Банк

ignorabimus, https://alfabank.ua/pogashenie/pogashen ... lfa-mobayl

При погашенні кредитної картки (з карти Альфа-Банку і картки іншого банку):
- до 23:45 - на картку гроші онлайн, зарахування на рахунок - наступний робочий день;

- після 23:45 вихідні, свята, неробочі дні - на карті гроші онлайн, зарахування на рахунок до 2-х робочих днів
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 1992
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greenozon

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28.05.2020 06:43
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