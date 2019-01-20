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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8623862486258626>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:43

Re: Альфа-Банк

ignorabimus, https://alfabank.ua/pogashenie/pogashen ... lfa-mobayl

При погашенні кредитної картки (з карти Альфа-Банку і картки іншого банку):
- до 23:45 - на картку гроші онлайн, зарахування на рахунок - наступний робочий день;

- після 23:45 вихідні, свята, неробочі дні - на карті гроші онлайн, зарахування на рахунок до 2-х робочих днів
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:38

Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card.
Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина.
Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь?
Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?

Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.

Благодарю за оперативный ответ.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:44

  Искатель написав:Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card.
Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина.
Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь?
Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?

Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.

Благодарю за оперативный ответ.

Stringer сразу прокомментировал, а Striker сразу ответил) Речь шла об условной абонке за комфорт.
  Striker написав:Stringer
Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:55

  anis написав:Подскажите в смене пакетов zero на что переходит?

anis, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Zero ... 5.2020.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:11

  Dikoy написав:Alfa_Bank Не спрашиваю, почему утреннее снятие с Доходного сейфа проведено завтрашним вечером. Но отчего при возникшей поэтому нехватке средств заявка на депозит в МАБ была успешно принята, с обещанием прислать договор на электронную почту? Денег ведь, как заявили в КЦ, "не вистачало"? Так бывает?

Dikoy, добрый день. По депозиту разбираюсь, отпишусь. По ДС, при пополнении карты с ДС средства доступны онлайн, проводка по счету - след.раб.день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:19

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, подскажите, если через мобайл оформлена $ фаст кард, но не заказана в отделении, почему со счета этой карты нельзя оформить депо через мобайл?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:24

  Menwyy написав:Alfa_Bank, подскажите, если через мобайл оформлена $ фаст кард, но не заказана в отделении, почему со счета этой карты нельзя оформить депо через мобайл?

А на каком этапе отказ?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:25

  Bosstone написав:
  Искатель написав:Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card.
Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина.
Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь?
Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?

Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.

Благодарю за оперативный ответ.

Stringer сразу прокомментировал, а Striker сразу ответил) Речь шла об условной абонке за комфорт.
  Striker написав:Stringer
Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.


Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов?
ИМХО, Вы поторопились с ответом :)
Меня интересует конкретно фраза о "25 вместо 10". Если это речь про СМС-ки - то надо говорить "25 вместо 8". Или речь была о чем-то другом?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:36

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов?

Бо без гривневої "безкоштовної" картки, яку він планував поповнювати по P2P, щоб відразу купляти валюту, Fastcard йому став не цікавий, а "White" напевно не зацікавив, хоча можливо ще передумає і не зовсім розібрався в тарифах.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:50

  Menwyy написав:Alfa_Bank, подскажите, если через мобайл оформлена $ фаст кард, но не заказана в отделении, почему со счета этой карты нельзя оформить депо через мобайл?

Menwyy, добрый день. До момента получения карты в отделении, она не активна и доступны только операции валютообмена.
Alfa_Bank
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