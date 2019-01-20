Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card. Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина. Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь? Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?
Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.
Искатель написав:Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card. Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина. Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь? Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?
Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.
Благодарю за оперативный ответ.
Stringer сразу прокомментировал, а Striker сразу ответил) Речь шла об условной абонке за комфорт.
Striker написав:Stringer Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
Dikoy написав:Alfa_Bank Не спрашиваю, почему утреннее снятие с Доходного сейфа проведено завтрашним вечером. Но отчего при возникшей поэтому нехватке средств заявка на депозит в МАБ была успешно принята, с обещанием прислать договор на электронную почту? Денег ведь, как заявили в КЦ, "не вистачало"? Так бывает?
Dikoy, добрый день. По депозиту разбираюсь, отпишусь. По ДС, при пополнении карты с ДС средства доступны онлайн, проводка по счету - след.раб.день.
Искатель написав:Возбудился прочитанным отказом Striker'а от уже заказанных Fast Card. Еле дотерпел дочитать до конца ветку, думал, может, кто-то прокомментирует. Нет, тишина. Скажите, о какой абонке по Fast Card идет речь? Может, он имел в виду плату за СМС-ки, от которой можно отказаться, переведя в пуши? Или там есть какая-то абонка, которую я не увидел?
Дело в том, что сам буквально несколько дней назад заказал Fast Card в евро. Использовать ее планирую крайне редко, поэтому и уточняю.
Благодарю за оперативный ответ.
Stringer сразу прокомментировал, а Striker сразу ответил) Речь шла об условной абонке за комфорт.
Striker написав:Stringer Планировал оформить Comfort для быстрой покупки валюты без платы за овердрафт.
Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов? ИМХО, Вы поторопились с ответом Меня интересует конкретно фраза о "25 вместо 10". Если это речь про СМС-ки - то надо говорить "25 вместо 8". Или речь была о чем-то другом?
Искатель написав:Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов?
Бо без гривневої "безкоштовної" картки, яку він планував поповнювати по P2P, щоб відразу купляти валюту, Fastcard йому став не цікавий, а "White" напевно не зацікавив, хоча можливо ще передумає і не зовсім розібрався в тарифах.