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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8623862486258626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:52

  stryzhko написав:
Искатель написав:Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов?

Бо без гривневої "безкоштовної" картки, яку він планував поповнювати по P2P, щоб відразу купляти валюту, Fastcard йому став не цікавий, а "White" напевно не зацікавив, хоча можливо ще передумає і не зовсім розібрався в тарифах.

Дякую, земляче! :) Трохи зрозуміліше.
Але ключові слова - "не зовсім розібрався в тарифах", бо, схоже, мова таки йшла про плату за СМС. Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:57

  Искатель написав:ИМХО, Вы поторопились с ответом :)
Меня интересует конкретно фраза о "25 вместо 10". Если это речь про СМС-ки - то надо говорить "25 вместо 8". Или речь была о чем-то другом?


то он так просто построил фразу. речь действительно шла о комфорте так как он его оформлял для завода грн и фасткарды для перевода этой грн в валюту.
mephala
 
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