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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8624862586268627>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:52

  stryzhko написав:
Искатель написав:Извините, а при чем тут Комфорт, если он конкретно писал об отказе от Фасткардов?

Бо без гривневої "безкоштовної" картки, яку він планував поповнювати по P2P, щоб відразу купляти валюту, Fastcard йому став не цікавий, а "White" напевно не зацікавив, хоча можливо ще передумає і не зовсім розібрався в тарифах.

Дякую, земляче! :) Трохи зрозуміліше.
Але ключові слова - "не зовсім розібрався в тарифах", бо, схоже, мова таки йшла про плату за СМС. Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:57

  Искатель написав:ИМХО, Вы поторопились с ответом :)
Меня интересует конкретно фраза о "25 вместо 10". Если это речь про СМС-ки - то надо говорить "25 вместо 8". Или речь была о чем-то другом?


то он так просто построил фразу. речь действительно шла о комфорте так как он его оформлял для завода грн и фасткарды для перевода этой грн в валюту.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:01

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Возвращаясь к нашим баранам. А точнее о правах банка аннулировать накопленные баллы по программе трэвэл. Я уже очень давно писал и вы говорили что уточнят этот момент в правилах - но воз и ныне там. Речь шла о следующем пункте

5.1.Банк залишає за собою право по Учасникам Програми:
-без реєстрації в Альфа-мобайл –анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми;
-по учасникам, з реєстрацією в Альфа-мобайл–анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

банк так до сих пор и не уточнил что именно подразумевается под "операции".
у меня уже прошел год с момента регистрации и сижу теперь как на пороховой бочке - банк может придумать любую операцию которую я не делал и аннулировать баллы.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:26

Re: Альфа-Банк

Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 28 тра, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:27

Re: Альфа-Банк

Искатель написав: Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...

Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.
@Striker, чекаємо на спростування чи підтвердження "пліток"))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:41

Нашли самого грамотного что-ли? Подтверждение ждут. ;-)
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:02

Re: Альфа-Банк

Ув.офпред! Такой вопрос по тарифам карты ультра. Для освобождения от абонплаты одним из условий является остаток средств в банке более 70тыс.грн. Как применяется этот пункт, если , допустим, в отдельные числа месяца этот остаток был менее 70тыс, а в остальные более?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:06

  Oktawa написав:Ув.офпред! Такой вопрос по тарифам карты ультра. Для освобождения от абонплаты одним из условий является остаток средств в банке более 70тыс.грн. Как применяется этот пункт, если , допустим, в отдельные числа месяца этот остаток был менее 70тыс, а в остальные более?

Банк враховує у цьому сенсі СЕРЕДНЬОДЕННІ залишки по усіх рахунках. Тобто в окремі дні залишок може бути навіть 0, але в інший день 140 тис. Якщо в середньому за місяць вийде що середньоденні залишки більше 70 тис. то усе гараз. Як ні - абонка
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:10

  WachtAmRhein написав:Нашли самого грамотного что-ли? Подтверждение ждут. ;-)

Да просто Striker возбудил меня своим отказом от Фасткардов, я возбудил всех остальных :)
А он, небось, даже не догадывается, какую волну поднял... Надо ему в личку написать :)
Кстати, о Фасткарде, завтра ровно неделя, как заказал. Может, на горячую линию позвонить, напомнить? Не то, чтобы она мне горела... Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11

  Alien написав:
  Oktawa написав:Ув.офпред! Такой вопрос по тарифам карты ультра. Для освобождения от абонплаты одним из условий является остаток средств в банке более 70тыс.грн. Как применяется этот пункт, если , допустим, в отдельные числа месяца этот остаток был менее 70тыс, а в остальные более?

Банк враховує у цьому сенсі СЕРЕДНЬОДЕННІ залишки по усіх рахунках. Тобто в окремі дні залишок може бути навіть 0, але в інший день 140 тис. Якщо в середньому за місяць вийде що середньоденні залишки більше 70 тис. то усе гараз. Як ні - абонка

Подтверждаю сказанное. У меня Ультра, неоднократно уточнял.
Искатель
 
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