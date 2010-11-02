Додано: Чет 28 тра, 2020 10:02

Ув.офпред! Такой вопрос по тарифам карты ультра. Для освобождения от абонплаты одним из условий является остаток средств в банке более 70тыс.грн. Как применяется этот пункт, если , допустим, в отдельные числа месяца этот остаток был менее 70тыс, а в остальные более?

При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.