Всё правильно вы поняли - ну человек же ясно написал! Зачем ждать чтобы он повторил тоже самое?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:14
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Искатель, добрый день. Карта в отделении. Можете забирать.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21
Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:22
Так и есть. Я же писал ранее, что до этого готов был ещё платить 10 грн абонки за Comfort, а с новыми картами и абонкой 25 грн (не смс) мне уже не интересно. Я пришёл сюда зарабатывать, а не спонсировать.
Т.е. Comfort мне нужен был только для оперативного валютообмена.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:23
Або просто не завантажилось, або овердрафт не дає коректно обрахувати, або ще щось подібне...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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