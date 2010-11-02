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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11
stryzhko написав:
Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.
Всё правильно вы поняли - ну человек же ясно написал! Зачем ждать чтобы он повторил тоже самое?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Искатель написав:
Кстати, о Фасткарде, завтра ровно неделя, как заказал. Может, на горячую линию позвонить, напомнить? Не то, чтобы она мне горела... Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.
Искатель, добрый день. Карта в отделении. Можете забирать.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21
Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:22
stryzhko написав:
Искатель написав: Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...
Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.
@Striker, чекаємо на спростування чи підтвердження "пліток"))
Так и есть. Я же писал ранее, что до этого готов был ещё платить 10 грн абонки за Comfort, а с новыми картами и абонкой 25 грн (не смс) мне уже не интересно. Я пришёл сюда зарабатывать, а не спонсировать.
Т.е. Comfort мне нужен был только для оперативного валютообмена.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:23
velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
Або просто не завантажилось, або овердрафт не дає коректно обрахувати, або ще щось подібне...
Переходь на темний бік за карткою Моно
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34
velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.
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Alfa_Bank
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