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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11

  stryzhko написав:Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.

Всё правильно вы поняли - ну человек же ясно написал! Зачем ждать чтобы он повторил тоже самое?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:14

  WachtAmRhein написав:Нашли самого грамотного что-ли? Подтверждение ждут. ;-)

Та да. :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19

  Искатель написав:Кстати, о Фасткарде, завтра ровно неделя, как заказал. Может, на горячую линию позвонить, напомнить? Не то, чтобы она мне горела... Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.

Искатель, добрый день. Карта в отделении. Можете забирать.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21

Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:22

  stryzhko написав:
Искатель написав: Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...

Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.
@Striker, чекаємо на спростування чи підтвердження "пліток"))

Так и есть. Я же писал ранее, что до этого готов был ещё платить 10 грн абонки за Comfort, а с новыми картами и абонкой 25 грн (не смс) мне уже не интересно. Я пришёл сюда зарабатывать, а не спонсировать. :)
Т.е. Comfort мне нужен был только для оперативного валютообмена.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:23

  velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?

Або просто не завантажилось, або овердрафт не дає коректно обрахувати, або ще щось подібне...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34

  velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?

velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:48

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?

velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.

У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков.
Я-то сам отсчитал 12 транзакций.

Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:52

  Striker написав:
  stryzhko написав:
Искатель написав: Чекаю самого Страйкера, може, він пояснить, за що мало братися 25, а не 10...

Як зрозумів, що мова про зростання умовної абонки за новий White на відміну від Comfort.
@Striker, чекаємо на спростування чи підтвердження "пліток"))

Так и есть. Я же писал ранее, что до этого готов был ещё платить 10 грн абонки за Comfort, а с новыми картами и абонкой 25 грн (не смс) мне уже не интересно. Я пришёл сюда зарабатывать, а не спонсировать. :)
Т.е. Comfort мне нужен был только для оперативного валютообмена.

Дружище, Вы меня с утра нечаянно дезинформировали :)
Насчет Комфорта-Вайта, там легко выполняются условия бесплатности, поверьте многолетним клиентам. Не бросайтесь хорошими картами.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:02

Re: Альфа-Банк

Искатель написав: Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.

Так, а навіщо той фізичний пластик, якщо купляти можна ж відразу після відкриття карти в додатку. А зняти можна було б і через тиждень.
stryzhko
 
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