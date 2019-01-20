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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?

velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.

У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков.
Я-то сам отсчитал 12 транзакций.

Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам

Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:08

Re: Альфа-Банк

Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:51

  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.

Раньше отображались. С неделю назад смотрел.

Проблема меня не напрягает. Подожду очередного обновления.
Нет желания что-то удалять-чистить-переустанавливать (по крайней мере без "мотивации"), а то потом чего-то хватать не будет. Пусть хотя бы работает как есть :)

Пусть диджитализаторы ищут проблемы со своей стороны :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 8625862686278628
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