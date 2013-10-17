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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?

velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.

У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков.
Я-то сам отсчитал 12 транзакций.

Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам

Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:08

Re: Альфа-Банк

Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой?
Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:51

  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.

Раньше отображались. С неделю назад смотрел.

Проблема меня не напрягает. Подожду очередного обновления.
Нет желания что-то удалять-чистить-переустанавливать (по крайней мере без "мотивации"), а то потом чего-то хватать не будет. Пусть хотя бы работает как есть :)

Пусть диджитализаторы ищут проблемы со своей стороны :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:17

У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков.
Я-то сам отсчитал 12 транзакций.

Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам[/quote]
Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.[/quote]

то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.
orhidf
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:19

  orhidf написав:то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.

А какие счётчики вы ожидаете увидеть по кредиткам? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:25

Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:56

  Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?


Тут надо не так вопрос ставить.
Надо так: "Верните в кабинеты мастеркард бильше заработанные баллы. Бильше говорит, что они хранятся на серверах банка!!!"
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:01

  Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?

Vorlon, добрый день. Альфа-Банка пока что не присоединился к данной программе. Работаем над этим. Если будут изменения, сообщим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:03

  orhidf написав:
то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.

orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:
  orhidf написав:
то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.

orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)

А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть 8) Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего :P
Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит :(
Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная? :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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