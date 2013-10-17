velvet написав:Alfa_Bank Почему в мобайле отображается,что у меня не выполнены условия для бесплатности пакета ? Как обычно сделал в этом месяце 12 покупок в интернете. Что изменилось?
velvet, добрый день. Если по счету существует несанкционированная задолженность, счетчики в Мобайл не отображаются. Но на списание комиссии это не влияет, если выполнены условия.
У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков. Я-то сам отсчитал 12 транзакций.
Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам
Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.
Комрады - если на розетке продавец розетка и оплачивать на НП то будет перевод нала или норм оплатится кредиткой? Если заказать на Укрпочту - никто не знает как там проходит по терминалу купленное на розетке у розетки?
Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.
Раньше отображались. С неделю назад смотрел.
Проблема меня не напрягает. Подожду очередного обновления. Нет желания что-то удалять-чистить-переустанавливать (по крайней мере без "мотивации"), а то потом чего-то хватать не будет. Пусть хотя бы работает как есть
Пусть диджитализаторы ищут проблемы со своей стороны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
У меня овера нет (карта на полке), но в мобайле сейчас показывает файл с условиями, без счётчиков. Я-то сам отсчитал 12 транзакций.
Но факт остаётся фактом - счётчики могут пропадать по неизвестным причинам[/quote] Вкладчик1234, добрый день. Раньше данные отображались? Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не будет отображаться, напишите версию ОС устройства, версию приложения, добавьте скрин, будем смотреть.[/quote]
то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.
orhidf написав: то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.
orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)
А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?