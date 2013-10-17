orhidf написав: то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.
orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)
А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?
Зачем? Вы хотите меньше дебетовых карт в пакете? В новых пакетах карты круче, чем кредитные карты. «Platinum Black» и "Platinum Black Plus" - бин кредитный, для отеля больше подойдёт.
orhidf написав: то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.
orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)
А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?
учитывая что у алки ограничение на количество кредиток - смузисты такого накрутят что потом хрен откроеш кредитки за рамками пакета. а кредиток у алки много разных.
Alfa_Bank тогда Ваша поддержка на горячке вводит в заблуждение и говорит, что есть по каждой карте. ну и по блеку всегда инфа неактуальна, всегда стоит 0 покупок при их количестве близкой к 20. в общем неинформативный раздел прикрутили...
orhidf написав:Alfa_Bank тогда Ваша поддержка на горячке вводит в заблуждение и говорит, что есть по каждой карте. ну и по блеку всегда инфа неактуальна, всегда стоит 0 покупок при их количестве близкой к 20. в общем неинформативный раздел прикрутили...
orhidf, счетчики настроены корректно. Если отображают 0, напишите в ЛС ИНН, версию устройства и приложения, скрин. Будем смотреть.
clientage написав:А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?
Зачем? Вы хотите меньше дебетовых карт в пакете? В новых пакетах карты круче, чем кредитные карты. «Platinum Black» и "Platinum Black Plus" - бин кредитный, для отеля больше подойдёт.
Дебеток останется стоко скока и сейчас, они никак не мешают и служат для обслуживания депо, валютообмена, оплаты валютой если курс конвертации не подойдет по пакетной кредитке. Однако пакетный счетчик можно будет гораздо легче, приятнее и естественней накрутить именно кредиткой. ИМХО
ПС. Ну а с БИНами то вааще отдельный разговор
ППС. ...дебетка для отеля. А шо приятнее, када отель/прокат лочат на 30дн страховой депозит именно на дебетке? Это 300..1000уе, которые вместо этого могли бы лежать на депо, даже под 2%
Искатель написав:Кстати, о Фасткарде, завтра ровно неделя, как заказал. Может, на горячую линию позвонить, напомнить? Не то, чтобы она мне горела... Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.
они не сообщают о карте, надо самому узнавать на горячке я оформил, а недели через три поинтересовался, сказали - приходите, забирайте но в промежутке между оформил и забрал два раза обилечивался посмотрите в приложении или в МАБе - если карта есть, то можете ею пользоваться