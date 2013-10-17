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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8626862786288629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:01

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  orhidf написав:
то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.

orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)

А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть 8) Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего :P
Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит :(
Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная? :idea:


Зачем? Вы хотите меньше дебетовых карт в пакете? В новых пакетах карты круче, чем кредитные карты. «Platinum Black» и "Platinum Black Plus" - бин кредитный, для отеля больше подойдёт.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:02

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  orhidf написав:
то же самое и у меня. отображение счетчика идет только по дебетовой платине блек, по двум максимкам выбрасывает на тарифы и счетчики не отображает. и так было все время.

orhidf, добрый день. Вы удивитесь, но счетчиков на карте Максимум и не может быть)

А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть 8) Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего :P
Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит :(
Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная? :idea:


учитывая что у алки ограничение на количество кредиток - смузисты такого накрутят что потом хрен откроеш кредитки за рамками пакета.
а кредиток у алки много разных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:03

  Вкладчик1234 написав:Пусть диджитализаторы ищут проблемы со своей стороны :)

Чтоб искать - нужно знать, где не работает или работает не так, по этому и просят детали.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:03

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?

А в чем должен быть смысл (отличия) кредитки в пакете и просто, как отдельного продукта ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:05

  Kalgan написав:
  clientage написав:Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная?

А в чем должен быть смысл (отличия) кредитки в пакете и просто, как отдельного продукта ?


что бы счетчик на бесплатность пакета делать кредиткой а не дебеткой :mrgreen:
но как по мне - банк на это не пойдет. резон то ему какой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12

Alfa_Bank тогда Ваша поддержка на горячке вводит в заблуждение и говорит, что есть по каждой карте. ну и по блеку всегда инфа неактуальна, всегда стоит 0 покупок при их количестве близкой к 20. в общем неинформативный раздел прикрутили...
orhidf
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26

  orhidf написав:Alfa_Bank тогда Ваша поддержка на горячке вводит в заблуждение и говорит, что есть по каждой карте. ну и по блеку всегда инфа неактуальна, всегда стоит 0 покупок при их количестве близкой к 20. в общем неинформативный раздел прикрутили...

orhidf, счетчики настроены корректно. Если отображают 0, напишите в ЛС ИНН, версию устройства и приложения, скрин. Будем смотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:27

  Kevin написав:
  clientage написав:А я уже просил када-то, шобы таки вставили у Пакет какунить кредитку. Вот (обычный) Максимум -- самое то для этого, мож даже кол-во условных опе-й поднять, условное РКО вернуть 8) Потому как лично для меня платить дебеткой -- эт шото из ряда вон выходящего
Хотяя, канэшно, путанницы в тарификацию эт ток добавит
Но Алка ж не может без выкрутасов. Мож таки смузисты сварганять шонить типа Кредитка Пакетная? :idea:


Зачем? Вы хотите меньше дебетовых карт в пакете? В новых пакетах карты круче, чем кредитные карты. «Platinum Black» и "Platinum Black Plus" - бин кредитный, для отеля больше подойдёт.

Дебеток останется стоко скока и сейчас, они никак не мешают и служат для обслуживания депо, валютообмена, оплаты валютой если курс конвертации не подойдет по пакетной кредитке.
Однако пакетный счетчик можно будет гораздо легче, приятнее и естественней накрутить именно кредиткой. ИМХО

ПС. Ну а с БИНами то вааще отдельный разговор :(

ППС. ...дебетка для отеля. А шо приятнее, када отель/прокат лочат на 30дн страховой депозит именно на дебетке? :shock: Это 300..1000уе, которые вместо этого могли бы лежать на депо, даже под 2% 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:51

  Искатель написав:Кстати, о Фасткарде, завтра ровно неделя, как заказал. Может, на горячую линию позвонить, напомнить? Не то, чтобы она мне горела... Но не так давно из-за ее отсутствия я такую покупку евро упустил... по 28,83... до сих пор локти кусаю.

они не сообщают о карте, надо самому узнавать на горячке
я оформил, а недели через три поинтересовался, сказали - приходите, забирайте
но в промежутке между оформил и забрал два раза обилечивался
посмотрите в приложении или в МАБе - если карта есть, то можете ею пользоваться
vvs2k
 
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