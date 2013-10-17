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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8627862886298630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:08

  MASolomko написав:Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.

Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?

MASolomko, добрый день. Мы не знаем, когда торговец пришлет запрос на списание. Все списания банк проводит в начале операционного дня. Если сумма будет списана 2.06, она будет выставлена к оплате 2.06. Если 3.06 и позже - то она войдет в сумму для ЛП в следующую РД.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18

  MASolomko написав:Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.

Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?

Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет +30 дн на погашение, а скорее всего +60, т.к. преДавторизация и оплата это ДВЕ разных операции -- одна отменится, а вторая станет в блок и будет проведена через +1..2опердня :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:24

  Alfa_Bank написав:счетчики настроены корректно.

Вот и и у меня zero.
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Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:30

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:счетчики настроены корректно.

Вот и и у меня zero.
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Water, добрый день. Счетчики не работают, если есть несанкс по счету.
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