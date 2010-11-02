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Альфа-Банк
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:08
MASolomko написав:
Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.
Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?
MASolomko, добрый день. Мы не знаем, когда торговец пришлет запрос на списание. Все списания банк проводит в начале операционного дня. Если сумма будет списана 2.06, она будет выставлена к оплате 2.06. Если 3.06 и позже - то она войдет в сумму для ЛП в следующую РД.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18
MASolomko написав:
Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.
Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?
Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет +30 дн на погашение, а скорее всего +60, т.к. преДавторизация и оплата это ДВЕ разных операции -- одна отменится, а вторая станет в блок и будет проведена через +1..2опердня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:30
Water, добрый день. Счетчики не работают, если есть несанкс по счету.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:41
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?
Vorlon, добрый день. Альфа-Банка пока что не присоединился к данной программе. Работаем над этим. Если будут изменения, сообщим.
Есть предложение по просроченным картам для программы "Mastercard Більше":
Т.к. просроченные карты нельзя повторно зарегистрировать в данной программе, предлагаю баллы заработанные по данным картам перенести на новые карты, которые будут зарегистрированы в программе (или по запросу клиента или автоматически), т.к. из-за удаления аккаунтов во время отпуска программы пострадали клиенты банка.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:58
pharus написав: Tat_888 написав: Skiw написав:
неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.
ПОС Ощадовский.
В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная
ПромОплата проходит с МСС 6538.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:11
clientage написав:
Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет...
Пока нечего кипишевать. Оплата ещё не сделана, я даты покупки подбираю) Тут хочется воспользоваться акцией по орешкам от Алло + ну и растянуть удовольствие.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:17
Как повысить кредитный лимит по карте?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:20
MASolomko написав:
воспользоваться акцией по орешкам от Алло
А вот это интерестно: как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу, например, 29го, и как к собственно оплате этого же товара уже после снятия предавторизации 1го числа, если маркетплэйса уже не будет в категориях с орехами
Ведь это РЕАЛЬНО два разных платежа, с двумя разными кодами авторизации. Да, эти платежи связаны между собой, но...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:27
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?
Vorlon, добрый день. Альфа-Банка пока что не присоединился к данной программе. Работаем над этим. Если будут изменения, сообщим.
Есть предложение по просроченным картам для программы "Mastercard Більше":
Т.к. просроченные карты нельзя повторно зарегистрировать в данной программе, предлагаю баллы заработанные по данным картам перенести на новые карты, которые будут зарегистрированы в программе (или по запросу клиента или автоматически), т.к. из-за удаления аккаунтов во время отпуска программы пострадали клиенты банка.
Ну причем здесь Альфа? Пишите в Мастеркард.
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Чет 28 тра, 2020 16:50
keep
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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