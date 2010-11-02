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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8628862986308631>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:08

  MASolomko написав:Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.

Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?

MASolomko, добрый день. Мы не знаем, когда торговец пришлет запрос на списание. Все списания банк проводит в начале операционного дня. Если сумма будет списана 2.06, она будет выставлена к оплате 2.06. Если 3.06 и позже - то она войдет в сумму для ЛП в следующую РД.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18

  MASolomko написав:Alfa_Bank, прошу Вашего внимания.

Магазин при оплате товара на сайте 30-31 мая заблокирует сумму на карте через предавторизацию. Товар из магазина будет забран 2–3 июня и произведёт авторизацию этой операции. РД — 2 число. В какой расчётный период попадет эта оплата?

Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет +30 дн на погашение, а скорее всего +60, т.к. преДавторизация и оплата это ДВЕ разных операции -- одна отменится, а вторая станет в блок и будет проведена через +1..2опердня :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:24

  Alfa_Bank написав:счетчики настроены корректно.

Вот и и у меня zero.
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Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:30

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:счетчики настроены корректно.

Вот и и у меня zero.
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Water, добрый день. Счетчики не работают, если есть несанкс по счету.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:41

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?

Vorlon, добрый день. Альфа-Банка пока что не присоединился к данной программе. Работаем над этим. Если будут изменения, сообщим.


Есть предложение по просроченным картам для программы "Mastercard Більше":
Т.к. просроченные карты нельзя повторно зарегистрировать в данной программе, предлагаю баллы заработанные по данным картам перенести на новые карты, которые будут зарегистрированы в программе (или по запросу клиента или автоматически), т.к. из-за удаления аккаунтов во время отпуска программы пострадали клиенты банка.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:58

  pharus написав:
  Tat_888 написав:
  Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.

ПОС Ощадовский.

В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная

ПромОплата проходит с МСС 6538.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:11

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет...
Пока нечего кипишевать. Оплата ещё не сделана, я даты покупки подбираю) Тут хочется воспользоваться акцией по орешкам от Алло + ну и растянуть удовольствие.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:17

Как повысить кредитный лимит по карте?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:20

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:воспользоваться акцией по орешкам от Алло

А вот это интерестно: как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу, например, 29го, и как к собственно оплате этого же товара уже после снятия предавторизации 1го числа, если маркетплэйса уже не будет в категориях с орехами :idea:
Ведь это РЕАЛЬНО два разных платежа, с двумя разными кодами авторизации. Да, эти платежи связаны между собой, но...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:27

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой программе "Mastercard Більше" банк будет участвовать?

Vorlon, добрый день. Альфа-Банка пока что не присоединился к данной программе. Работаем над этим. Если будут изменения, сообщим.


Есть предложение по просроченным картам для программы "Mastercard Більше":
Т.к. просроченные карты нельзя повторно зарегистрировать в данной программе, предлагаю баллы заработанные по данным картам перенести на новые карты, которые будут зарегистрированы в программе (или по запросу клиента или автоматически), т.к. из-за удаления аккаунтов во время отпуска программы пострадали клиенты банка.

Ну причем здесь Альфа? Пишите в Мастеркард.
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