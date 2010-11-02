|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:49
clientage написав:
...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.
Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1996
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:09
MASolomko написав: clientage написав:
...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.
Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?
Боюсь, шо сначала начислится КБ на предавторизацию, потом как предавторизация отменится, то КБ вернется, а када наконец пойдет собственно оплата, то КБ опять начислится.
Ну если к тому времени СБ не подумает шо вы мошейник, накручиваете себе орехи и не залочит карту
Держите нас у курсе дела
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31470
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2499 раз.
- Подякували: 3671 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40706
|4937923
|
|
|6578
|859546
|
Чет 28 тра, 2020 16:50
keep
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18030
|2539789
|
|