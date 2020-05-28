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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8628862986308631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:49

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.

Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:09

  MASolomko написав:
  clientage написав:...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.

Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?

Боюсь, шо сначала начислится КБ на предавторизацию, потом как предавторизация отменится, то КБ вернется, а када наконец пойдет собственно оплата, то КБ опять начислится.
Ну если к тому времени СБ не подумает шо вы мошейник, накручиваете себе орехи и не залочит карту :mrgreen:
Держите нас у курсе дела 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:36

кешью

ничего не поменялось, что на обычные категории 0,5% лимит месяца безлимит бонусов, а на повышенные категории 3000 бонусов ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:37

  SILVER_UA написав:ничего не поменялось, что на обычные категории 0,5% лимит месяца безлимит бонусов, а на повышенные категории 3000 бонусов ?

всего 5000 бонусов, в т.ч. 3000 повышенные
+отдельные бонусы по акционным категориям
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30

  clientage написав:5000

по отдельным акциям, которые в отдельном блоке не знаю
а 5000 это разве не сумма которая максимально доступна к погашению ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:11

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:"Кешбек в ALLO 3 %"

кстати кто последний раз когда его получал ? сделал оплату на сайте картой, то кешбека этого партнерского не начислили :( Продавец АЛЛО.
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