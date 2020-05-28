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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:49
clientage написав:
...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.
Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:09
MASolomko написав: clientage написав:
...как Алка отнесется при предавторизации по маркетплэйсу...
Я хочу воспользоваться акцией "Кешбек в ALLO 3 %". Категория маркетплэйс у меня на этот месяц не выбрана.
Alfa_Bank, подскажите по этой акции. Кешбек начислиться сразу при оплате (блокировки) суммы на сайте allo.ua или надо будет ждать ручного начисления?
Боюсь, шо сначала начислится КБ на предавторизацию, потом как предавторизация отменится, то КБ вернется, а када наконец пойдет собственно оплата, то КБ опять начислится.
Ну если к тому времени СБ не подумает шо вы мошейник, накручиваете себе орехи и не залочит карту
Держите нас у курсе дела
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:36
ничего не поменялось, что на обычные категории 0,5% лимит месяца безлимит бонусов, а на повышенные категории 3000 бонусов ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:37
SILVER_UA написав:
ничего не поменялось, что на обычные категории 0,5% лимит месяца безлимит бонусов, а на повышенные категории 3000 бонусов ?
всего 5000 бонусов, в т.ч. 3000 повышенные
+отдельные бонусы по акционным категориям
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30
clientage написав:
5000
по отдельным акциям, которые в отдельном блоке не знаю
а 5000 это разве не сумма которая максимально доступна к погашению ?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:11
MASolomko написав:
"Кешбек в ALLO 3 %"
кстати кто последний раз когда его получал ? сделал оплату на сайте картой, то кешбека этого партнерского не начислили
Продавец АЛЛО.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:31
SILVER_UA написав:
сделал оплату на сайте картой, то кешбека этого партнерского не начислили
Продавец АЛЛО.
Так нарахування за умовами програми:
"З моменту транзакції на сайті партнера до завершення наступного місяця після місяця транзакції."
Так що до 30.06 маю повне право тягнути резину. Хоча за попередні партнерки, якими користувався, нараховували відразу.
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stryzhko
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:07
stryzhko написав:
"З моменту транзакції на сайті партнера до завершення наступного місяця після місяця транзакції."
Так що до 30.06 маю повне право тягнути резину.
А я уже губу расскатал, что успею благодаря этой категории получить недостающие баллы до следующего уровня орешков :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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