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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:28
SILVER_UA написав: MASolomko написав:
"Кешбек в ALLO 3 %"
кстати кто последний раз когда его получал ? сделал оплату на сайте картой, то кешбека этого партнерского не начислили
Продавец АЛЛО.
а товар что покупали акционный был?
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mephala
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:33
MASolomko написав:А я уже губу расскатал, что успею благодаря этой категории получить недостающие баллы до следующего уровня орешков :/
Не все втрачено. То ж максимальний дедлайн. А по факту має бути онлайн, як і з попередніми партнерками, зі слів представника.
Можливо у @SILVER_UA були певні нюанси.
А який саме MCC в Алло?
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stryzhko
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:04
stryzhko написав:
А який саме MCC в Алло?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:06
mephala написав:
а товар что покупали акционный был?
телефон, но там акции все время почти на весь товар. Маркетинг. Такая же цена и в других сетях.
Востаннє редагувалось SILVER_UA
в П'ят 29 тра, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:07
Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Напишите дату и сумму покупки, проверю.
вчера в чате оставил заявку, если в течении 3-х рабочих дней не решат, то отпишу сюда.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:09
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Напишите дату и сумму покупки, проверю.
вчера в чате оставил заявку, если в течении 3-х рабочих дней не решат, то отпишу сюда.
Пишите сразу. Процесс будет ускорен.
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Kevin
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:56
SILVER_UA +1, пиши офиц представителю - это самый быстрый и надежный способ
Кешбечные карты!
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omb
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