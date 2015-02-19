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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8629863086318632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:28

  SILVER_UA написав:
  MASolomko написав:"Кешбек в ALLO 3 %"

кстати кто последний раз когда его получал ? сделал оплату на сайте картой, то кешбека этого партнерского не начислили :( Продавец АЛЛО.


а товар что покупали акционный был?
mephala
 
Повідомлень: 6901
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:33

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:А я уже губу расскатал, что успею благодаря этой категории получить недостающие баллы до следующего уровня орешков :/

Не все втрачено. То ж максимальний дедлайн. А по факту має бути онлайн, як і з попередніми партнерками, зі слів представника.
Можливо у @SILVER_UA були певні нюанси.
А який саме MCC в Алло?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:04

  stryzhko написав:А який саме MCC в Алло?

5722
SILVER_UA
 
Повідомлень: 664
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:06

  mephala написав:а товар что покупали акционный был?

телефон, но там акции все время почти на весь товар. Маркетинг. Такая же цена и в других сетях.
Востаннє редагувалось SILVER_UA в П'ят 29 тра, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
SILVER_UA
 
Повідомлень: 664
З нами з: 21.07.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:07

  Alfa_Bank написав:SILVER_UA, добрый день. Напишите дату и сумму покупки, проверю.

вчера в чате оставил заявку, если в течении 3-х рабочих дней не решат, то отпишу сюда.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:09

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:SILVER_UA, добрый день. Напишите дату и сумму покупки, проверю.

вчера в чате оставил заявку, если в течении 3-х рабочих дней не решат, то отпишу сюда.


Пишите сразу. Процесс будет ускорен.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:56

SILVER_UA +1, пиши офиц представителю - это самый быстрый и надежный способ
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1256
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