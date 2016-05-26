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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
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Kalgan
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:17
Kalgan написав:
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
Kalgan, добрый день. А можно детали?
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31
Kalgan написав:
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48
Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. А можно детали?
IMPRINTER написав:
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.
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Kalgan
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- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 44 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:50
IMPRINTER написав: Kalgan написав:
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
так Комфорта уже нема. Хай живе Вайт!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. А можно детали?
IMPRINTER написав:
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.
Спасибо. Передам в ответственное подразделение.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 8771
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 769 раз.
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